Как понять, из какой страны машина: разбираемся с номерами авто

Далеко не все европейские страны имеют стандартизированные евро-номера времен ЕС, но с другой стороны это и к лучшему. Неопытный путешественник благодаря этому имеет больше возможностей идентифицировать номер по каким-то особым приметам.

Как отличать принадлежность автономеров Европы

Прежде всего, о стандартных европейских номерах: еще с 1998 года в Евросоюзе они получили единый размер 520×120 мм и синюю полоску слева с буквенным кодом страны. И тот, кто эти коды выучит, не будет иметь проблем с определением страны происхождения авто на дороге. Однако в некоторых странах Старого света до сих пор используются старые номерные знаки без этой "европолоски", а значит, надо обращать внимание на другие особенности.

Номера с геральдикой

Целая группа стран имеет на номерных знаках государственные гербы. В таких странах как Сербия, Словения, Словакия, Хорватия, Черногория и Лихтенштейн он расположен посередине номерного знака. На номерах Австрии также есть герб, но он указывает не на страну, а на конкретную провинцию, где зарегистрировано авто. Провинций много, аж 127, поэтому не стоит пытаться заучить их - лучше запомнить геральдику остальных десяти стран, имеющих такое украшение на своих табличках. У номеров Швейцарии гербы расположены по краям таблички, а в Андорре и Сан-Марино они только слева.

Цветовая гамма

Хотя большинство европейских номеров имеют черные символы на белом фоне, встречаются и другие варианты. Например, в Бельгии номера с красными буквами и цифрами, а в Германии зелеными обозначают специальную технику (не путать с электромобилями). Желтый фон используют Великобритания, Нидерланды и Люксембург. В мелких государствах Европы также есть желтые номера, но такие авто нечасто попадают в Украину.

В далекой Дании преобладают автомобили с желтыми номерами, и как ни странно, это все корпоративные машины. Частные авто - они с белыми табличками - встречаются реже, потому что регистрация там облагается высоким налогом. Это часть государственной политики по ограничению количества автомобилей на узких улочках датских городов. Действительно редкими на европейских дорогах являются таблички для гражданских легковых авто с черным фоном, как в Лихтенштейне.

Стиль написания

В некоторых странах легко узнать номера по особенностям шрифта или формата, так сказать, верстки. В Ирландии еще с 1904 года использовались простые номера: до четырех цифр плюс буква I или Z. Хотя сейчас систему изменили, старые номера остаются в силе. Подобная простая нумерация существует и в Дании.

Узнавать номера разных стран помогают шрифты цифр и букв, потому что они у каждой страны свои. Например, в Финляндии цифры округлые, всегда три буквы и три цифры - узнать просто. В Турции же - максимально сжатые и строгие буквы. Великобритания отличается вытянутыми по горизонтали символами, которые выглядят почти квадратными.

Размеры знаков

Наконец, еще один надежный идентификатор - размер номерного знака. Вид типичного вытянутого прямоугольника размером 520 х 120 мм имеют автономера отнюдь не всех стран. Например, в Италии до сих пор еще немало машин с маленькими табличками размером 325 x 107 мм (выдавались до 1994 г.), а то и еще с меньшими "открытками" 262 x 57 мм (до 1985 г.). Есть несколько государств с короткими прямоугольниками, которые не менее экзотичны, чем их страны-эмитенты: миниатюрные государства Сан-Марино, Монако, Андорра.

Коротко

Сколько бы ни было отличий во внешности номерных табличек разных стран, для водителя, начинающего изучать их "с нуля", проще всего будет опираться на буквенные коды стран. Начать следует с изучения названий стран латиницей - так, чтобы водителю визуально запомнились все буквы названия. И опираясь на них, будет легче привязаться к сокращенным кодам, как их принято писать на номерных знаках.

При подготовке статьи были использованы материалы L`Automobileи Autocar.