Как будут расти зарплаты в Украине: руководители предприятий озвучили планы на год

По данным опроса, респонденты ожидают более низкие темпы роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов – 54,8% (в I квартале 2024 года – 62,6%). Самые высокие ожидания у предприятий сельского хозяйства.

Усилились негативные оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов – "минус" 10,7% (в I квартале 2024 года – "минус" 6,3%). Плохие ожидания у респондентов всех видов экономической деятельности.

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года. В опросе приняло участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

Прогноз правительства

Напомним, Министерство экономики изменило ожидания роста заработных плат в 2024 году.

Ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 гривен, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.

По оценкам НБУ, предприятия в Украине испытывают нехватку рабочей силы, что заставляет их повышать зарплаты сотрудникам.