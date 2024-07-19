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Как будут расти цены в Украине: прогноз банкиров и населения по инфляции

Фото: цены в Украине вырастут на 8-9% в течение года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляция в Украине в течение следующих 12 месяцев будет умеренной на уровне 8-9%. Такой прогноз дают банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По информации НБУ, в июле банкиры прогнозируют инфляцию на уровне 8,7%. Это несколько ниже предыдущего прогноза за апрель (9,3%).

Кроме того, финансовые аналитики ожидают роста цен на 7,1% (последние данные за июнь).

Население прогнозирует инфляцию 7,9% (данные за июнь).

Руководители предприятий ожидают роста цен на 9,0% (данные за май).

Инфляция в Украине

Напомним, потребительские цены в Украине в июне 2024 года выросли на 2,2%. С начала года цены выросли на 4,3%. Годовая инфляция ускорилась до 4,8%.

НБУ прогнозирует, что в конце года инфляция составит 8,2%. По прогнозу, инфляция ускорится в ближайшие месяцы из-за более низкого урожая после прошлогодних рекордов, переноса на цены роста заработных плат, а также повышения тарифов на электроэнергию.

Кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд может внести дополнительный вклад к показателю инфляции в этом году, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Согласно ожиданиям Министерства экономики, потребительские цены вырастут в декабре к декабрю на 7,9%.

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