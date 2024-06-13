Цены в Украине будут расти быстрее: глава НБУ назвал причины

Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции в Украине в ближайшее время. Этому будет способствовать повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

"НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции в последующие месяцы и ее выхода за пределы целевого диапазона до конца года (5% +/- 1 п.п.)", - сказал он.

По его словам, такая ценовая динамика будет определяться, прежде всего, сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько более низкими урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию.

Как отметил Пышный, кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд может внести дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году.

"В то же время, оно поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов", - добавил он.