Как сделать кибербезопасность доступной: решения для бизнеса на фоне роста числа атак

Рост киберугроз повышает спрос на инструменты защиты. Один из таких сервисов - VulnWatch - разработал украинский эксперт Антон Кулик, который более 15 лет работает в сфере кибербезопасности.

Подробнее о вызовах для кибербезопасности, и какие решения предлагает VulnWatch, - в материале РБК-Украина .

Рынок кибербезопасности растет вместе с угрозами

По данным отчета Grand View Research, рынок кибербезопасности продолжает расти. В 2025 году он оценивался в 271,88 млрд долларов, а к 2033 году может достичь 663,24 млрд долларов.

Это связано с ростом числа кибератак, от которых страдают не только крупные корпорации, но и малый и средний бизнес.

Одним из специалистов, посвятивших себя решению этой проблемы, является Антон Кулик, эксперт по расследованию киберпреступлений. Он более пятнадцати лет занимается защитой сайтов и приложений от уязвимостей.

От расследования киберпреступлений до собственного стартапа

Антон Кулик имеет степень магистра права. Он начинал карьеру в Управлении по борьбе с киберпреступностью, где занимался расследованием киберугроз.

После этого он перешел в область разработки. В страховой компании "Краина" и в TAS Group LLC он работал над автоматизацией процессов и тестированием банковских систем. Позже он сосредоточился на коммерческих проектах и SaaS, работал в IDweb LLC, DesignHouse 5 LLC, DealerTower LLC, Datgate LLC и Besitos Corporation LLC.

В ноябре 2024 года Антон Кулик основал Cyber Trust Innovations LLC во Флориде. Компания занимается разработкой доступных профессиональных инструментов для решения вопросов кибербезопасности. Ее основной продукт - VulnWatch. Сервис автоматически проверяет сайты на уязвимости и помогает находить слабые места.

Что известно о VulnWatch

VulnWatch решает ключевые проблемы кибербезопасности - ее сложность и недоступность. Обычно проверка сайта на уязвимости требует привлечения команды специалистов. Это занимает время и увеличивает затраты. Но сервис упрощает этот процесс - проверку можно запустить без технической подготовки и получить результат за несколько минут.

За счет этого снижается и порог входа. Стартапы и небольшие команды могут экономить и проверять сайты без найма отдельного специалиста. Для крупных же компаний сервис упрощает регулярные проверки и позволяет проводить их быстрее.

Платформа также показывает, какие части сайта могут быть доступны для атаки. При этом сервис учитывает, на чем сделан сайт, и помогает находить характерные проблемы, в том числе в популярных решениях вроде WordPress. Результат пользователь получает в виде отчета с рекомендациями.

"Сервис подходит для разных сценариев. Его можно использовать для разовой проверки или на постоянной основе", - говорит Founder & CEO at Cyber Trust Innovations LLC Антон Кулик.

Как меняется подход к кибербезопасности

Сервис появился как ответ на растущую потребность рынка. По данным Google Trends, интерес к теме кибербезопасности за последние годы вырос в несколько раз.

Это связано с увеличением числа угроз: по данным исследователей The Stack и Maze, в 2025 году общее число опубликованных уязвимостей превысило 48 000 и стало рекордным.

Значительная часть атак происходит в течение суток после их обнаружения. Это означает, что у компаний почти нет времени отреагировать на атаку. Последствия могут быть существенными – средний ущерб от утечки данных, согласно отчету IBM Cost of a Data Breach Report 2025, составляет около $4,4 млн.

Благодаря своей актуальности и способности решать реальные задачи рынка проект получил международное признание - его создатель Антон Кулик был удостоен премии Cases&Faces 2026 за вклад в развитие кибербезопасности. Он одержал победу в номинации Cybersecurity.

Помимо коммерческих проектов, Антон участвует в open-source разработке. Он создает решения, которыми пользуются другие разработчики в своих проектах. Также Кулик занимается безопасностью ИИ.

В проекте Project Cerebellum он работает с рисками, которые возникают при внедрении ИИ, и помогает находить решения для их снижения. По его оценке, защита ИИ-систем и цифровой инфраструктуры станет одной из ключевых задач в ближайшие годы.