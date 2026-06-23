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Спецслужбы ведущих стран мира предупредили о появлении вредоносного ИИ

07:30 23.06.2026 Вт
2 мин
Обновленный ИИ может нанести ущерб правительствам и бизнесу
aimg Юлия Маловичко
Спецслужбы ведущих стран мира предупредили о появлении вредоносного ИИ Фото: искусственный интеллект может нанести вред уже совсем скоро (Getty Images)
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Разведывательные службы и службы кибербезопасности стран альянса "Пять глаз" заявили, что новое поколение моделей искусственного интеллекта может существенно усилить кибератаки уже в ближайшее время - речь идет буквально о нескольких месяцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Спецслужбы стран альянса "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, выступили с совместным предупреждением о стремительном развитии искусственного интеллекта.

По их мнению, новые модели ИИ могут открыть злоумышленникам значительно более широкие возможности для проведения сложных кибератак против государственных структур и частного бизнеса.

В заявлении отмечается, что, хотя технологии искусственного интеллекта способны усилить киберзащиту, одновременно они увеличивают скорость, масштаб и сложность киберугроз. Представители спецслужб призвали правительства и компании готовиться к этим вызовам уже сейчас.

Еще больше интересного: ИИ может ускорить создание биологического оружия: техногиганты предупреждают о рисках

По оценке авторов документа, передовые модели ИИ могут превзойти нынешние прогнозы отрасли и кардинально изменить как наступательные, так и оборонительные возможности в киберпространстве. В заявлении отдельно подчеркивается, что речь идет о месяцах, а не годах.

Специалисты также предупреждают, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта снизит технические барьеры для хакеров и позволит проводить атаки быстрее и эффективнее. В связи с этим спецслужбы призывают к комплексному реагированию как на уровне отдельных организаций, так и на уровне государств.

Эксперт по вопросам национальной безопасности и искусственного интеллекта Центра исследований США при Сиднейском университете Оливия Шен заявила, что новые мощные модели могут появиться уже в ближайшее время. Она также не исключила, что аналогичные разработки могут вестись не только западными компаниями, но и другими государствами, в частности Китаем.

Что предшествовало

Напомним, в мае страны "Пяти глаз" обнародовали рекомендации относительно рисков, связанных с автономными системами искусственного интеллекта. А в начале июня компания Anthropic представила новые модели Fable и Mythos, которые получили расширенные возможности для поиска уязвимостей в программном коде.

Кроме того, по данным The Economist, в Сенате США заявили, что одна из новых моделей ИИ смогла за считанные часы получить доступ к большинству защищенных систем американских спецслужб. После этого власти США ввели дополнительные ограничения на доступ иностранцев к новым разработкам Anthropic.

РБК-Украина также писало, что искусственный интеллект нового поколения демонстрирует первые признаки вероятного выхода из-под контроля человека - американская компания Anthropic выступила с инициативой объявить временную паузу в создании самых мощных LLM.

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