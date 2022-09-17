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Як отримати пенсії на деокупованих територіях: роз’яснення Мінсоцполітики

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Україна, Субота 17 вересня 2022 11:03
Як отримати пенсії на деокупованих територіях: роз’яснення Мінсоцполітики Фото: пенсії на звільнених територіях можна отримати готівкою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів визначив додаткові можливості для отримання пенсій або грошової допомоги на деокупованих територіях та в громадах, що перебувають в районах бойових дій. Кошти можна отримати готівковою, а не на картку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцополітики.

Як зазначили в прес-службі, фінансування пенсій на тимчасово окупованих територіях не припинялося. На деокупованих територіях, де триває відновлення усіх систем життєзабезпечення, не скрізь розпочали роботу банки. Уряд схвалив рішення для того, щоб люди отримали нараховані кошти.

Згідно з рішенням, мешканці деокупованих територій, яким нараховуються виплати на картку, зможуть отримати гроші на руки. Для цього необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Тобто Пенсійний фонд її отримає через сільського, селищного, міського голову, старосту, начальника військової адміністрації населеного пункту.

Раніше заява про зміну способу виплати пенсії подавалася пенсіонером особисто до органу Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Гроші доставлятиме "Укрпошта", повідомили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, у Балаклії у Харківської області вже почали виплачувати пенсії, відразу за п'ять місяців - за той період, що населені пункти перебували в окупації.

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Пенсії Міністерство соціальної політики
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