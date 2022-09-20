Как снять наличные с карты на деоккупированных территориях: инструкция
На деоккупированных территориях Украины пока не повсюду налажено электроснабжение и восстановлена связь. Потому не везде пока работает банковская система: банковские отделения и банкоматы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минеринтеграции.
Для жителей деоккупированных территорий, получающих пенсионные выплаты или соцпомощь на карту, Минреинтеграции подготовило инструкцию. Чтобы снять деньги со своих счетов, можно воспользоваться несколькими инструментами.
1. На кассе супермаркета, аптеки, АЗС при оплате покупки.
- Такая услуга доступна в торговых сетях, например, "АТБ", "Varus", "Фора", "Сим23", "Сильпо", "Аврора", АЗК "ОККО", "WOG" и многие другие. Информацию необходимо уточнять непосредственно на кассах.
Как это работает?
- Чтобы получить наличные деньги на кассе торговой точки, необходимо оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается вводом PIN-кода банковской карты пользователя.
2. Воспользоваться сервисами "Укрпочты":
- Перечисление средств с карты для обналичивания в отделении "Укрпочты" или с доставкой по адресу проживания с помощью услуги "С карты на дом".
Как это работает?
- При выборе услуги "С карты домой" почтальон принесет перевод по указанному адресу и передаст непосредственно в руки получателя в течение 2-х рабочих дней. Для получения перевода получателю необходимо только предъявить почтальону собственный паспорт.
Снятие средств через POS-терминалы в отделениях "Укрпочты".
Как это работает?
- Держатели платежных карт, в частности – платежных средств с поддержкой технологии NFC (часы, кольцо, смартфон) VISA. Mastercard и ПРОСТРАНСТВО имеют возможность получать наличные средства в почтовых отделениях Укрпочты через POS-терминалы "Укрпочты";
- за одну операцию можно снять от 50 до 15000 гривен;
- комиссия "Укрпочты" за выдачу средств через собственные POS-терминалы - 2% (кроме работников "Укрпочты");
- чтобы подтвердить операцию снятия наличных, нужно ввести PIN-код.
Ранее Кабинет министров определил дополнительные возможности для получения пенсий или денежной помощи на деоккупированных территориях и громадах, находящихся в районах боевых действий. Деньги можно получить наличными, а не на карту.
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