Как изменится погода 23 апреля в Украине: синоптик рассказала где ждать дожди и жару

По данным Диденко, максимальная температура воздуха в большинстве областей составит в течение дня среды от +20 до +26 градусов. Ожидается ветер южных направлений, небольшой, максимум умеренный.

Однако дожди, вероятно с грозами, пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей.

А вот вечером возможны небольшие дожди на Луганщине, Донетчине, в Крыму и в Днепре с районами. На остальной территории Украины завтра ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.



Погода в Киеве

В Киеве 23-го апреля будет солнечно и очень тепло, до +25 градусов. Такая погода продержится в столице до субботы.

Но в пятницу и ночью в субботу возможны дожди. Уже в воскресенье, 27-го апреля, дожди в столице прекратятся, даже будет светить солнце, однако резко похолодает.

"В поминальное воскресенье, 27-го апреля, повсюду в Украине будет сухо, солнечно, а вот температура воздуха ожидается значительно скромнее, днем лишь +11+17 градусов", - написала Диденко.

Она отметила, что в конце недели погода может быть переменчивой.