Как изменится погода 23 апреля в Украине: синоптик рассказала где ждать дожди и жару

Завтра, 23 апреля, погода в Украине снова будет одной из самых теплых в Европе. Ожидается до 26 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
По данным Диденко, максимальная температура воздуха в большинстве областей составит в течение дня среды от +20 до +26 градусов. Ожидается ветер южных направлений, небольшой, максимум умеренный.
Однако дожди, вероятно с грозами, пройдут в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей.
А вот вечером возможны небольшие дожди на Луганщине, Донетчине, в Крыму и в Днепре с районами. На остальной территории Украины завтра ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.
В Киеве 23-го апреля будет солнечно и очень тепло, до +25 градусов. Такая погода продержится в столице до субботы.
Но в пятницу и ночью в субботу возможны дожди. Уже в воскресенье, 27-го апреля, дожди в столице прекратятся, даже будет светить солнце, однако резко похолодает.
"В поминальное воскресенье, 27-го апреля, повсюду в Украине будет сухо, солнечно, а вот температура воздуха ожидается значительно скромнее, днем лишь +11+17 градусов", - написала Диденко.
Она отметила, что в конце недели погода может быть переменчивой.
Подробнее о погоде в Украине до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.
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