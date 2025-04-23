Как изменилось ощущение счастья украинцев во время войны: исследование КМИС

Трансформация отношения к счастью украинцев произошла на фоне войны. В течение многих лет проводятся опросы, чтобы определить, сколько людей чувствуют себя счастливыми.

"Но в 2022-м усомнились. Можем ли мы такое спрашивать, не станут ли респонденты ругать наших интервьюеров? И кто скажет, что счастлив во время войны? Но все же спросили", - сказал эксперт.

Несмотря на все сомнения, результаты показали, что уровень счастья не изменился существенно. В декабре 2021 года 71% украинцев указывали на свое счастье, а в марте 2022 года этот показатель снизился до 68%.

Сейчас уровень счастья составляет 58%, но количество несчастных осталось на уровне 16%, что указывает на стабильное психологическое состояние большинства населения.

Счастье украинцев, как оказалось, можно представить как дробь, где числитель - достижения человека (материальный уровень, отношения и т.д.), а знаменатель - его ожидания и стремления. Этот баланс определяет внутреннее ощущение счастья даже в трудные времена.