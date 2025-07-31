Как изменились цены на бензин в Украине за месяц: данные по АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены 31 июля 2025 года на бензин А-95 составляют 58,95 гривен за литр (+0,03 гривен за месяц), на дизельное топливо 56,07 гривен за литр (+0,19 гривен), на автогаз 34,45 гривен за литр (-0,06 гривен).



Цены на АЗС 31 июля



Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Цены на нефть марки Brent почти весь месяц находились на уровне конца прошлого месяца 68-69 долларов за баррель. В конце июля нефть подорожала до 73 долларов.

Также на цену топлива влияет курс доллара, однако в июле он практически не изменился и колебался около уровня 41,8 грн/доллар.