Как изменилась ситуация на фронте за сутки: актуальные карты боевых действий на сегодня

Ситуация на фронте в Украине меняется практически ежеминутно. Какие изменения произошли в районах боевых действий за последние сутки - можно отследить по картам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты, опубликованные британской разведкой в Twitter и на сайте Deep State .

Судя по карте британцев, количество территорий, так называемой "серой зоны", которые считаются спорными, продолжает расти, и они хорошо просматриваются на Николаевском, Запорожском, Донецком и Днепропетровском направлениях.

Также видно, что ВСУ обходят город Лиман Донецкой области с двух сторон, пытаясь, судя по всему, взять группировку, сосредоточенную в этом районе, в кольцо.

По данным сервиса Deep State, ВСУ освободили Пески-Радьковские и Купянск Узловой в Харьковской области.