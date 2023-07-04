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Украинцы оценили изменение своего благосостояния с начала войны

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Украина, Вторник 04 июля 2023 09:47
Украинцы оценили изменение своего благосостояния с начала войны Фото: ожидания во время войны уменьшились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Самооценка населением собственного благосостояния фактически не изменялась после российского вторжения и держится на приблизительно одном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В частности, доля респондентов с очень низким уровнем финансового положения составила 9% до вторжения, а по состоянию на май 2023 года составляет 7%.

"Впрочем, нужно учитывать, что сейчас еще есть 33% респондентов с "низким" благосостоянием, то есть в целом сейчас в Украине 39% имеют "очень низкое" или "низкое" благосостояние (перед вторжением аналогичный показатель составил 41%)", - отмечают социологи.

Доля людей со "средним" благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35-36%.

Доля людей с "высоким" благосостоянием составляла 22% перед вторжением, после вторжения снизилась до 16-17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.

Украинцы оценили изменение своего благосостояния с начала войны

"Несмотря на объективное снижение доходов двух третей населения Украины, самооценки благосостояния почти не изменились, потому что запросы людей во время войны существенно снизились они чаще удовлетворяются тем, что имеют, и считают, что им хватает на еду или одежду даже при существенном снижении доходов", - говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 среди 2013 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, объективно финансовая ситуация украинцев после начала войны сильно ухудшилась. Недавний опрос КМИС показывает, что 64% украинцев испытывают снижение дохода, а 27% в результате вторжения потеряли работу, значительное количество потеряли имущество и жилье.

Отметим, украинцы во время войны уменьшили финансовые ожидания. В декабре 2022 года украинцы считали, что средняя сумма, которая необходима, чтобы жить нормально, составляет 14 231 гривну в месяц.

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