Украинцы оценили изменение своего благосостояния с начала войны

Самооценка населением собственного благосостояния фактически не изменялась после российского вторжения и держится на приблизительно одном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

В частности, доля респондентов с очень низким уровнем финансового положения составила 9% до вторжения, а по состоянию на май 2023 года составляет 7%.

"Впрочем, нужно учитывать, что сейчас еще есть 33% респондентов с "низким" благосостоянием, то есть в целом сейчас в Украине 39% имеют "очень низкое" или "низкое" благосостояние (перед вторжением аналогичный показатель составил 41%)", - отмечают социологи.

Доля людей со "средним" благосостоянием в период между февралем 2022 года и маем 2023 года была достаточно стабильной на уровне 35-36%.

Доля людей с "высоким" благосостоянием составляла 22% перед вторжением, после вторжения снизилась до 16-17%, но по состоянию на май 2023 вернулась к уровню 23%.

"Несмотря на объективное снижение доходов двух третей населения Украины, самооценки благосостояния почти не изменились, потому что запросы людей во время войны существенно снизились они чаще удовлетворяются тем, что имеют, и считают, что им хватает на еду или одежду даже при существенном снижении доходов", - говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 среди 2013 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, объективно финансовая ситуация украинцев после начала войны сильно ухудшилась. Недавний опрос КМИС показывает, что 64% украинцев испытывают снижение дохода, а 27% в результате вторжения потеряли работу, значительное количество потеряли имущество и жилье.