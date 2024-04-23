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Как изменилась поддержка украинцев в Латвии спустя два года войны: опрос

Фото: Поддержка Украины в Латвии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поддержка украинцев в Латвии остается на высоком уровне и почти не изменилась за два года войны. В то же время суммы пожертвований уменьшились.

Наиболее активно помогают украинцам молодые латвийцы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lsm.lv.

В этом году пожертвования в поддержку Украины или беженцев войны делали 38,7% населения Латвии. Такие результаты опроса, проведенного в апреле Центром исследования рынка и общественного мнения SKDS.

Это несколько меньше, чем в предыдущие два года. В прошлом году пожертвования для украинцев делали 41,9% опрошенных, а в 2022 году – 39,2%. Суммы пожертвований также уменьшились, но количество жертвователей стабильно.

Результаты опроса свидетельствуют, что молодые жители Латвии наиболее активно помогают украинцам и Украине. В частности, больше всего пожертвований делали опрошенные таких возрастных групп:

  • 18-24 лет – 52,9%;
  • 25-34 лет – 47,8%;
  • другие возрастные группы – 30-38%.

Также наиболее активными донорами являются люди с высшим образованием – таких 46,8%. Бльше всего жертвуют средств люди латвийской национальности – таких 52,4%, а среди опрошенных других национальностей – 19,1%. В то же время в прошлом году пожертвования для поддержки украинцев делали на 4% больше латышей.

Стабильно высокой остается доля людей, бойкотирующих товары, когда производитель не прекратил сотрудничество с Россией. Такие ответы дали 31,8% опрошенных. Бойкот товаров также поддерживают больше людей в возрасте 18-34 лет.

Эксперты объясняют снижение сумм пожертвований тем, что значительное количество беженцев уже устроились на работу и теперь меньше людей нуждаются в срочной помощи.

"Если мы сами не хотим когда-то нуждаться в таких пожертвованиях, то не стоит расслабляться и надо это делать и дальше. Надо помнить, что пока украинцы воюют, они борются не только за свою свободу, но и за нашу", – отметил председатель Рижского центра поддержки украинцев Петерис Грубе.

Напомним, мы писали, сколько жителей Латвии хотят, чтобы украинцы остались после войны.

Также мы рассказывали, с какиими проблемами украинцы сталкиваются в странах Балтии. Треть беженцев в Латвии испытывают проблемы с трудоустройством.

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