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Как изменилась экономическая и политическая ситуация за последний год: оценка украинцев

Фото: экономическая и политическая ситуация ухудшилась, считают украинцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы более негативно оценивают ситуацию в стране. За исключением личного материального положения, среди оценок всех сфер наблюдается рост доли тех, кто указывает на ухудшение:

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Считают, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 83% опрошенных, 10% – что не изменилось, еще 2% видят улучшение.

Политическая ситуация в стране ухудшилась по мнению 64% респондентов; не изменилось по мнению 22%, об улучшении говорят 7%.

Об ухудшении ощущения уверенности в будущем отметили 57%; для четверти оно не претерпело изменений за последний год, для почти 10% – улучшилось, больше всего среди старшей возрастной категории.

Материальное положение семьи в той или иной степени ухудшилось у 60%, не изменилось у 35%, улучшилось у 4% опрошенных.

Опрос проведен 5-12 июля 2024 среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, данные опросов с начала 2024 года демонстрируют значительное снижение доверия украинцев к правительству, парламенту и президенту .

В то же время данные статистики свидетельствуют о росте реальных доходов населения, поэтому заявления 60% об ухудшении личного материального положения не соответствуют реальной ситуации.

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