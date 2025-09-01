Как не испортить образ: Андре Тан рассказал о главных правилах сочетания цветов

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился простыми, но эффективными правилами сочетания цветов в одежде. Его советы помогут избежать модных ошибок и создать гармоничный, стильный образ без лишних усилий.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.
В моде важную роль играет не только фасон или бренд, но и цветовое сочетание. Именно удачно подобранная цветовая палитра делает образ цельным, сбалансированным и трендовым.
Независимо от сезона или стиля существуют универсальные правила, которые помогут выглядеть стильно и уверенно.
Первый шаг к стильному образу - базовые цвета, сочетающиеся практически со всем. Они создают нейтральный фон и позволяют легко сочетать яркие акценты.
Базовые оттенки:
Эти цвета - как чистое полотно, на котором можно "рисовать" любой стиль. Они никогда не выходят из моды и отлично подходят для создания капсульного гардероба.
Одно из главных правил стиля - не более трех цветов в одном образе. Это позволяет избежать перегрузки, сохраняет визуальное равновесие и смотрится эстетично.
Вот как это работает:
К примеру, сочетание бежевого пальто, синих джинсов и красной сумки – это идеальная иллюстрация правила трех цветов. Оно работает как в повседневных луках, так и в деловом или вечернем стиле.
Еще одно стильное решение - определить, что вам ближе: контраст или монохром.
Контрастные сочетания - это игра на противоположностях. К примеру, сочетание фиолетового и желтого, красного и зеленого, синего и оранжевого.
Такие образы смотрятся ярко, свежо и точно не останутся незамеченными. Контраст следует использовать осторожно – желательно оставить один из цветов в качестве акцента.
Монохромные образы - когда вы используете разные оттенки одного цвета. К примеру, образ полностью в оттенках оливкового, молочного, карамельного или голубого.
Такой стиль смотрится дорого, гармонично и очень современно. Монохром - это идеальный выбор для офиса или сдержанных событий.
