Как сэкономить на поездках в Германии: маршруты, цены и скидки на лето

В Германии продолжает действовать проездной за 49 евро в месяц. Он дает доступ к поездкам по всей стране, за исключением большинства скоростных поездов. Однако немецкая железная дорога предлагает и другие скидки. Некоторые из них будут актуальны, если у вас нет необходимости покупать проездные. Также действуют многочисленные региональные предложения.
РБК-Украина рассказывает о скидках и специальных предложениях на поездки по Германии и приводитпримеры цен на некоторые маршруты по стране.
Как сэкономить на билетах в Германии
Есть несколько общих советов, которые помогут сэкономить на поездках по стране. В частности:
Покупка билетов заранее: Самые дешевые билеты обычно доступны за несколько недель до поездки;
Специальные тарифы отDeutsche Bahn. Есть специальные тарифы (Sparpreis), где цены на билеты значительно дешевле, если покупать их заранее;
Отслеживайте проездные билеты, обращайте внимание натуристические карты: Такие билеты, как "Bayern-Ticket", "Schönes-Wochenende-Ticket" и так далее, могут быть выгодны для путешествий внутри отдельных федеральных земель;
Многодневные проездные: Проездные билеты, такие как "Eurail Pass" или "Interrail Pass", могут быть выгодны, если планируете много путешествовать в течение короткого периода и если вам нужно путешествовать из страны в страну;
Групповые билеты: Если вы путешествуете с друзьями или семьей, покупка групповых билетов может быть дешевле. У Deutsche Bahn есть специальные предложения для групп;
Следите за скидками и акциями: Deutsche Bahn часто проводит акции и предлагает скидки, поэтому следует регулярно проверять их сайт;
Проверяйте профильные иинтернет-ресурсы: используйте сервисы Omio, Trainline или RailEurope для поиска и покупки билетов со скидками. Эти платформы часто предлагают специальные тарифы для всех путешественников.
Фото: Спецпредложения и скидки на билеты можно отслеживать на сайте германской железной дороги (unsplash.com)
Sparpreis Deutsche Bahn: Цены начинаются от 21,9 евро для путешествий на расстояние до 250 километров и от 23,9 евро для путешествий на расстояние более 250 километров. Цены могут изменяться в зависимости от маршрута, времени покупки и доступности мест.
Bayern-Ticket: Один взрослый – 27 евро, дополнительные взрослые (до 4 человек) – 9 евро за каждого, дети до 15 лет – путешествуют бесплатно со взрослым.
Schönes-Wochenende-Ticket: Один взрослый – 44 евро, дополнительные взрослые (до 4 человек) – 8 евро за каждого.
Обратите внимание. Стоимость билетов может изменяться, поэтому всегда нужно проверять актуальную информацию на официальном сайте Deutsche Bahn или в мобильном приложении DB Navigator.
Примеры маршрутов по Германии со скидками и без
Приводим некоторые примеры маршрутов по Германии по стандартным тарифам, со специальным предложением Sparpreis и цены на региональные электрички. Стоимость актуальна по состоянию на июнь 2024 года.
1. Берлин-Мюнхен
Стандартный билет (2-й класс): от 100 евро;
Sparpreis (эконом-тариф): от 23,90 евро;
BahnCard 25/50: скидка 25% или 50% на стандартный билет или Sparpreis.
Фото: Со скидками можно экономить около половины стоимости билетов (unsplash.com)
2. Гамбург-Франкфурт
Стандартный билет (2-й класс): от 90 евро;
Sparpreis: от 21,90 евро;
BahnCard 25/50: применяется скидка 25% или 50% на стандартный билет или Sparpreis.
3. Мюнхен-Штутгарт
Стандартный билет (2-й класс): от 60 евро;
Sparpreis: от 21,90 евро;
BahnCard 25/50: скидка 25% или 50% на стандартный билет или Sparpreis.
4. Франкфурт-Кельн
Стандартный билет (2-й класс): от 70 евро;
Sparpreis: от 21,90 евро;
BahnCard 25/50 скидка: скидка 25% или 50% на стандартный билет или Sparpreis.
Региональные билеты и специальные предложения
Bayern-Ticket
Цена для одного взрослого: 27 евро;
Дополнительные взрослые (до 4 человек): 9 евро на каждого;
Дети до 15 лет: путешествуют бесплатно со взрослым.
Маршруты: неограниченное количество путешествий по региональным поездам в Баварии в течение одного дня, включая общественный транспорт в городах Баварии.
Schönes-Wochenende-Ticket ("билет выходного дня")
Цена для одного взрослого: 44 евро;
Дополнительные взрослые (до 4 человек): 8 евро на каждого;
Маршруты: неограниченное количество путешествий по региональным поездам в Германии в течение одного выходного дня (суббота или воскресенье).
Фото: Некоторые тарифы на BahnCard (скриншот с сайта int.bahn.de)
Дополнительные скидки
BahnCard
BahnCard 25: 25% скидка на все билеты, включая Sparpreis;
BahnCard 50: 50% скидка на все стандартные билеты;
BahnCard 100: неограниченное количество поездок по всей Германии без необходимости покупать отдельные билеты.
Примеры маршрутов из BahnCard 25/50
Берлин-Мюнхен из BahnCard 25
Стандартный билет: 100 евро – 25% = 75 евро;
Со скидкой : 23,90 евро – 25% = 17,92 евро
Гамбург-Франкфурт:
Стандартный билет: 90 евро – 50% = 45 евро;
Со скидкой : 21,90 евро – 50% = 10,95 евро.
Напомним, некоторые поезда из Украины в Польшу будут ездить быстрее. Новый график заработал с 9 июня. Читайте о новом графике подробнее в материале РБК-Украина.
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