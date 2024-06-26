Как сэкономить на поездках в Германии: маршруты, цены и скидки на лето

Как сэкономить на билетах в Германии

Есть несколько общих советов, которые помогут сэкономить на поездках по стране. В частности:

Покупка билетов заранее: Самые дешевые билеты обычно доступны за несколько недель до поездки; Специальные тарифы от Deutsche Bahn. Есть специальные тарифы (Sparpreis), где цены на билеты значительно дешевле, если покупать их заранее; Отслеживайте проездные билеты, обращайте внимание на туристические карты: Такие билеты, как "Bayern-Ticket", "Schönes-Wochenende-Ticket" и так далее, могут быть выгодны для путешествий внутри отдельных федеральных земель; Многодневные проездные: Проездные билеты, такие как "Eurail Pass" или "Interrail Pass", могут быть выгодны, если планируете много путешествовать в течение короткого периода и если вам нужно путешествовать из страны в страну; Групповые билеты: Если вы путешествуете с друзьями или семьей, покупка групповых билетов может быть дешевле. У Deutsche Bahn есть специальные предложения для групп; Следите за скидками и акциями: Deutsche Bahn часто проводит акции и предлагает скидки, поэтому следует регулярно проверять их сайт; Проверяйте профильные и интернет-ресурсы: используйте сервисы Omio, Trainline или RailEurope для поиска и покупки билетов со скидками. Эти платформы часто предлагают специальные тарифы для всех путешественников.

Фото: Спецпредложения и скидки на билеты можно отслеживать на сайте германской железной дороги (unsplash.com)

Sparpreis Deutsche Bahn: Цены начинаются от 21,9 евро для путешествий на расстояние до 250 километров и от 23,9 евро для путешествий на расстояние более 250 километров. Цены могут изменяться в зависимости от маршрута, времени покупки и доступности мест.

Цены начинаются от 21,9 евро для путешествий на расстояние до 250 километров и от 23,9 евро для путешествий на расстояние более 250 километров. Цены могут изменяться в зависимости от маршрута, времени покупки и доступности мест. Bayern-Ticket: Один взрослый – 27 евро, дополнительные взрослые (до 4 человек) – 9 евро за каждого, дети до 15 лет – путешествуют бесплатно со взрослым.

Один взрослый – 27 евро, дополнительные взрослые (до 4 человек) – 9 евро за каждого, дети до 15 лет – путешествуют бесплатно со взрослым. Schönes-Wochenende-Ticket: Один взрослый – 44 евро, дополнительные взрослые (до 4 человек) – 8 евро за каждого.

Обратите внимание. Стоимость билетов может изменяться, поэтому всегда нужно проверять актуальную информацию на официальном сайте Deutsche Bahn или в мобильном приложении DB Navigator.

Примеры маршрутов по Германии со скидками и без

Приводим некоторые примеры маршрутов по Германии по стандартным тарифам, со специальным предложением Sparpreis и цены на региональные электрички. Стоимость актуальна по состоянию на июнь 2024 года.

1. Берлин-Мюнхен

Стандартный билет (2-й класс): от 100 евро;

Sparpreis (эконом-тариф): от 23,90 евро;

BahnCard 25/50: скидка 25% или 50% на стандартный билет или Sparpreis.

Фото: Со скидками можно экономить около половины стоимости билетов (unsplash.com)

2. Гамбург-Франкфурт

Стандартный билет (2-й класс): от 90 евро;

Sparpreis: от 21,90 евро;

BahnCard 25/50: применяется скидка 25% или 50% на стандартный билет или Sparpreis.

3. Мюнхен-Штутгарт

Стандартный билет (2-й класс): от 60 евро;

Sparpreis: от 21,90 евро;

BahnCard 25/50: скидка 25% или 50% на стандартный билет или Sparpreis.

4. Франкфурт-Кельн

Стандартный билет (2-й класс): от 70 евро;

Sparpreis: от 21,90 евро;

BahnCard 25/50 скидка: скидка 25% или 50% на стандартный билет или Sparpreis.

Региональные билеты и специальные предложения

Bayern-Ticket

Цена для одного взрослого: 27 евро;

Дополнительные взрослые (до 4 человек): 9 евро на каждого;

Дети до 15 лет: путешествуют бесплатно со взрослым.

Маршруты: неограниченное количество путешествий по региональным поездам в Баварии в течение одного дня, включая общественный транспорт в городах Баварии.

Schönes-Wochenende-Ticket ("билет выходного дня")

Цена для одного взрослого: 44 евро;

Дополнительные взрослые (до 4 человек): 8 евро на каждого;

Маршруты: неограниченное количество путешествий по региональным поездам в Германии в течение одного выходного дня (суббота или воскресенье).

Фото: Некоторые тарифы на BahnCard (скриншот с сайта int.bahn.de)

Дополнительные скидки

BahnCard

BahnCard 25: 25% скидка на все билеты, включая Sparpreis;

BahnCard 50: 50% скидка на все стандартные билеты;

BahnCard 100: неограниченное количество поездок по всей Германии без необходимости покупать отдельные билеты.

Примеры маршрутов из BahnCard 25/50

Берлин-Мюнхен из BahnCard 25

Стандартный билет : 100 евро – 25% = 75 евро;

: 100 евро – 25% = 75 евро; Со скидкой : 23,90 евро – 25% = 17,92 евро

Гамбург-Франкфурт: