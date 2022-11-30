RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как хранить продукты в условиях блекаута: рекомендации от Минздрава

Фото: Минздрав дал рекомендации по хранению продуктов (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В условиях постоянных и длительных отключений света, как никогда актуальным стал вопрос безопасного хранения продуктов. Поэтому украинцам дали ряд советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

В настоящее время почти по всей территории Украины продолжаются веерные и аварийные отключения электроэнергии. Учитывая это, Минздрав предоставил несколько советов, которые помогут сохранить пищу безопасной к употреблению:

  • Температура холодильника должна быть +4 градуса или ниже, в морозильной камере – не выше -4 градуса;
  • Желательно заморозить контейнеры с водой, по возможности приобрести сухой или блочный лед для сохранения температуры +4 градуса или ниже, в случае необходимости извлекать продукты из холодильника;
  • После отключения света, старайтесь держать дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми, ведь в таком случае холодильник будет медленнее нагреваться и еще 4 часа в холодильнике и 48 часов в морозилке продукты остаются безопасными. В полупустой морозилке время хранения продуктов более короткое - до 24 часов;
  • Если есть сомнения по безопасности продуктов не нужно пробовать ее на вкус, лучше избавиться от продуктов с необычным запахом, цветом или текстурой;
  • Можно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледяные кристаллы или имеют температуру +4 градуса или ниже. По возможности проверяйте температуру продуктов хранимых в морозилке или холодильнике с дополнительным источником холода.

Покупая пищевые продукты, отдавайте предпочтение тем, что меньше теряют качество без холодильника. Также Минздрав советует:

  • Заранее сделать запас продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы и т.п.). При этом отдавайте предпочтение пищевым продуктам с минимальным количеством соли (рекомендуется не более 0,3 г соли на 100 г продукта) и сахара (не более 10 г на 100 г продукта).
  • По возможности готовить блюда на один раз, чтобы не было необходимости в длительном хранении.
  • Хранить продукты в термосумке, в погребе или подвале и на балконе, если за окном минусовая температура.

Напомним, в ДТЭК спрогнозировали, когда будут давать свет по 5-6 часов в день.

А также энергетики рассказывали о том, почему неравномерно включают свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаМинистерство здравоохранения Украиныпродукти