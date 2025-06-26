Как сохранить огурцы свежими на 7 дней дольше: очень просто, но эффективно

Нет ничего вкуснее хрустящих огурчиков в салате или сэндвиче, но к сожалению, эти овощи быстро портятся. Однако существует простой способ, который поможет сохранить их свежими дольше.
РБК-Украина объясняет, как правильно хранить огурцы, чтобы они радовали вас своим видом и вкусом.
Огурцы и большинство овощей лучше всего хранить в холодильнике, ведь это замедляет процесс порчи. Однако многие хозяйки кладут все овощи вместе, не обращая внимания на их совместимость.
Например, томаты выделяют этилен - газ, который ускоряет созревание, но также способствует быстрой порче соседних продуктов. Поэтому не стоит хранить огурцы рядом с томатами, болгарским перцем, авокадо и яблоками. Эта ошибка часто приводит к тому, что огурцы портятся гораздо быстрее.
Этилен - это природное вещество, которое улучшает вкус и ускоряет созревание овощей и фруктов. Однако в высоких концентрациях он провоцирует быструю порчу продуктов, хранящихся рядом.
Огурцы - очень чувствительные к этому газу овощи, поэтому они могут стать мягкими или начать гнить, если храниться рядом с "этиленовыми" плодами. Именно поэтому важно держать огурцы отдельно в холодильнике. Соответствующее размещение поможет сохранить их свежесть и хрусткость дольше.
Лучше класть огурцы в полиэтиленовый пакет или контейнер, чтобы защитить их от воздействия этилена. При этом огурцы должны быть завернуты в бумажное полотенце - оно впитает лишнюю влагу и сохранит овощи сухими. Если огурцы нарезаны, между кусочками также кладут полотенце, чтобы избежать излишней влажности.
Хранить огурцы следует в специальном отделении холодильника, подальше от томатов и других продуктов, которые выделяют этилен. Такой способ поможет продлить свежесть огурцов до недели.
Бумажное полотенце абсорбирует естественную влагу, которую огурцы выделяют во время хранения. Это предотвращает образование конденсата, который способствует появлению плесени и гнили. Оставаясь сухими, огурцы дольше сохраняют привлекательный вид и приятный хруст.
Овощи, завернутые в полотенце и помещенные в пакет или контейнер, могут оставаться свежими 5-7 дней. Этот простой лайфхак значительно облегчает хранение овощей и сохраняет их качество.
Для более длительного хранения избегайте мытья огурцов перед холодильником - лишняя влага ускоряет порчу. Лучше мыть овощи непосредственно перед употреблением.
Также следует избегать хранения огурцов в слишком холодных отделениях, поскольку низкие температуры могут повредить структуру овоща. Регулярно проверяйте огурцы и вовремя удаляйте испорченные плоды, чтобы не допустить распространения гнили.
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При написании использовались следующие источники: материалы сайтов Sante Plus и Real Simple.