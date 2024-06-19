Как завтра будут отключать свет по графикам: ответ "Укрэнерго"

Отключения света в Украине

Отметим, в Украине применяют ограничения электроснабжения в рамках графиков, поскольку россияне сильно повредили генерацию страны своими ракетными и дроновыми атаками.

Ситуация с электроснабжением усложняется и из-за жаркой погоды - украинцы много пользуются кондиционерами и потребление растет.

В частности, сегодня, 19 июня, графики отключений света во всех регионах страны действуют весь день.

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