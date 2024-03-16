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Украинцы могут найти семейного врача онлайн: подробная инструкция

Украина, Суббота 16 марта 2024 18:27
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Украинцы могут найти семейного врача онлайн: подробная инструкция Фото: украинцам объяснили, как найти семейного врача онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Семейного врача в Украине можно найти онлайн. С семейным врачом можно заключить декларацию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на электронную карту Национальной службы здоровья Украины.

Чтобы найти семейного врача, можно воспользоваться дашбордом "Электронная карта мест первичной медицинской помощи" на сайте НСЗУ.

На электронной карте можно найти перечень медицинских учреждений, заключающих декларации с пациентами, а также список врачей и количество заключенных деклараций.

Как найти семейного врача:

  • чтобы найти медучреждение, в поле фильтров выберите область, населенный пункт и форму собственности заведения. В результате увидите адреса и телефоны заведений;
  • в поле фильтров выберите специализацию врача (семейный, педиатр, терапевт) или впишите фамилию и имя ищет специалиста. Отразятся врачи, количество заключенных деклараций и их лимит;
  • если врач не набрал лимит, то не имеет права отказать в заключении декларации. Если лимит достигнут, он самостоятельно решает, брать ли больше пациентов.

Отмечается, что при смене семейного врача не нужно разрывать декларацию с предыдущим. Она аннулируется автоматически.

Напомним, Минздрав упростил процесс получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.

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НСЗУ семейный врач
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