Без burn-out: как предотвратить выгорание сотрудников в компании

Недостаточно сил, работа перестала доставлять удовольствие, трудно начинать каждый новый день. Такие мысли, вероятно, знакомы многим. В некоторых случаях к ним стоит отнестись настороженно, ведь они могут быть сигналом профессионального выгорания. Читайте об этом подробнее в колонке Ольги Пачесной для РБК-Украина.

Простыми словами профессиональное выгорание – это состояние полноценного снижения производительности и истощения из-за хронического стресса. Чаще всего на наличие указывает совокупность таких признаков как: отсутствие заинтересованности и энергии для работы, хроническая усталость и апатия.

Выгорание отражается не только на качестве работы, но и на физическом и эмоциональном состоянии человека. С 2019 года "burn-out" причислен ВОЗ к факторам, влияющим на здоровье. Никакая работа или уровень должности не могут быть застрахованы от такого явления.

Впервые определение профессионального выгорания или "burn-out" было сформулировано психиатром Фрейденбергом в 1975 году, он описывал истощение специалистов, оказывающих какую-либо помощь. Позже при изучении вопроса мотивации и продуктивности человека появились и другие термины. Один из них – это Bore-out, впервые описанный в 1991 году, однако тогда это называли "underchallenged burnout".

В 2007 году в книге "Диагностировать бореаут" Питера Вердера и Филиппа Ротлина, два швейцарских бизнес-консультанта подробнее описали этот синдром. Bore-out – так называемое истощение от скуки. Катализаторы этого явления – монотонные задачи, чрезмерная квалификация для работы, отсутствие ответственности и недостаточное использование навыков человека.

Фото: Профессиональное выгорание – это состояние полноценного снижения производительности и истощения из-за хронического стресса (Getty Images)

Следующим, менее популярным термином является Brown-out. Brown-out – это потеря сил и вдохновения, характеризующаяся именно потерей смысла работы. В этом случае человек сомневается, насколько полезна его работа.

Основная причина этого явления — размытые цели и ценности компании, а также отсутствие мотивации и признания на работе. Как правило, это состояние наступает, когда руководители не могут поделить со своими сотрудниками главную цель их труда. Тогда возникает извечный вопрос "Зачем я вообще делаю то, что делаю?".

В некоторых исследованиях Brown-out называют переходной стадией к выгоранию (Burn-out). Согласно исследованию Corporate Balance Concepts, 5% из 1000 руководителей страдали профессиональным выгоранием или Burn-out, тогда как 40% – от потери сил или Brown-out. Выгорание из-за нагрузки и истощения из-за скуки можно рассматривать как противоположность друг другу, однако симптомы и способы борьбы с ними во многом схожи.

Предупреждать и бороться с этими явлениями нужно как со стороны работников, так и со стороны компании. Пожалуй, самая простая формула будет выглядеть так: баланс + поддержка + делегирование. Однако все же со стороны руководства компаний к вопросам выгорания сотрудников следует подходить более комплексно и с точки зрения предотвращения этого процесса.

Поэтому пройдемся по тому, что мы в нашей компании делаем, чтобы предотвратить выгорание у своих коллег:

1. Гибкий и гибридный формат работы

Онлайн или смешанный график работы за границей уже давно стал нормой еще со времен Covid. Учитывая украинский контекст и работу в условиях полномасштабного вторжения возможных обстрелов или блекаутов, очень важно при возможности идти навстречу работникам и предлагать гибкий или гибридный формат работы.

Мы установили гибкий начало рабочего времени (с 8:00 до 12:00), которое позволяет сотрудникам самостоятельно планировать свое рабочее время и поддерживать необходимый уровень work-life balance.

Фото: Можно попытаться выбрать гибкий и гибридный формат работы (Getty Images)

2. Непоощрение культуры овертаймов

Сотрудники обязательно должны отдыхать и свободно от задач и сообщений в рабочих чатах. Это важно, ведь фокус на работе 24/7 обязательно рано или поздно приведет к выгоранию. Поэтому старайтесь не беспокоить коллег в нерабочее время, если вопрос не очень срочный.

В Португалии с 2021 года для руководителей незаконно писать или звонить работнику во внерабочее время. На такой шаг пошли, чтобы защитить личную жизнь рабочих. Похожая практика действует и во Франции еще с 2017 года: тогда работникам дали право игнорировать деловую электронную почту в нерабочее время.

Во внутренней HRM системе Netpeak Group, если человек работает более 8 часов, освещается уведомление о том, что за день работник или работница овертаймили, а также совет, чтобы завтра человек не перерабатывал и больше отдохнул.

3. Забота о психическом здоровье работника

Выгорание – это прежде всего о хроническом стрессе, который непременно приводит к проблемам в ментальном состоянии. Поэтому по возможности введите в компании групповые или индивидуальные занятия с психологом, группы самоподдержки или семинары о том, как бороться со стрессом и выгоранием.

В Netpeak Group предоставляют коллективные и индивидуальные консультации с корпоративным психологом для поддержания эмоционального состояния работников, где каждый из команды может обратиться по поводу таких проблем как стресс, выгорание, мотивация к работе или другие личные вопросы.

4. Правило – хотя бы 1 раз в год работник должен уйти в отпуск

Мы практикуем такой подход, поэтому накопления более 18 отпускных на балансе работников не происходит. Так мы поощряем сотрудников ходить в отпуск как минимум 1 раз в год.

Некоторые компании за рубежом, и в нашей тоже, практикуют саботикал – отдельный "творческий" отпуск для работников, чтобы они перезагрузились, отдохнули и набрались сил. Такая возможность доступна сотрудникам Netpeak Group, работающим в компании на протяжении 3 лет, уровня от Pre-Middle и выше.

Фото: В некоторых компаниях предусмотрены отдельные "творческие" отпуска для сотрудников (Getty Images)

5. Признание, забота и обратная связь

Чтобы предупредить burn-out у работников, важно определить и напоминать ему от времени о ценности его работы для команды, компании или страны.

Также важно дать человеку чувство заботы, за его состояние, настроение или карьеру. Для этого нужно время от времени общаться с человеком один на один и узнавать его мысли и настроения не только в профессиональном плане, но и личном. Конечно, это нужно делать тактично и не переступая границы. В связи с полномасштабным вторжением для многих вопрос безопасности родных остается сенситивным.

Возможно, ваш сотрудник или сотрудница нуждаются в поддержке с жильем или, например, сборе средств на амуницию для кого-то из родных, кто находится на фронте. Поэтому один меткий вопрос и готовность помочь – будут много значить для человека и дадут ощущение поддерживающего коммьюнити на работе. Для этого важной задачей становится периодическое проведение 1-on-1 встреч руководителей со своими подчиненными.



6. Предоставление обратной связи позволяет дать советы, определить точки роста для коллеги, а также услышать потребности и ожидания работы. Такие встречи также могут менеджеру помочь заметить выгорание у работников и быстро принять меры. В своем телеграм-канале я показала на примере, как может отличаться обратная связь по той же ситуации для работника, и как он влияет на лояльность к компании и руководителю, а также на вовлеченность и life-time сотрудника.

Подытоживая, хочется отметить всем владельцам бизнеса или менеджерам, что эмоциональное здоровье их работников так же важно, как и физическое. В постоянном стрессе, то есть предвосхищаясь в состоянии “burn-out”, эффективно работать и получать удовольствие от работы невозможно.

Поэтому контролируйте нагрузку ваших работников и надлежащий отдых, стройте и поддерживайте здоровую и благоприятную атмосферу в команде и ощущение одного дружественного комьюнити.