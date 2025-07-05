Как есть мороженое, чтобы кайфовать без боли в горле: 7 советов, которые не все знают

Как правильно есть мороженое в жару

Не ешьте слишком быстро

Это самое главное правило. Быстрое употребление холодного мороженого может привести к раздражению горла или так называемой "холодовой" головной боли ("мозгового спазма").

Поэтому не пытайтесь откусывать большие куски и глотать их за считанные секунды. Дайте мороженому немного подтаять во рту, прежде чем глотать. Это позволит ему нагреться до менее травматичной для организма температуры.

Вкус раскрывается лучше, когда мороженое немного "настоится"

Когда вы только вынули мороженое из морозилки, оно имеет очень низкую температуру (ниже нуля градусов Цельсия). При такой температуре вкусовые рецепторы на вашем языке действительно становятся менее чувствительными или, как вы метко отметили, "замораживаются". Это похоже на временное онемение. Из-за этого вы не можете полностью ощутить всю палитру вкусов, которые заложены в мороженом.

Поэтому подождите 5-10 минут перед тем, как есть такое мороженое: оно станет мягче и ароматнее, и вы реально почувствуете сливочность, ваниль, шоколад или ягодные ноты.

Ешьте мороженое в первой половине дня

Как и другие сладости, мороженое лучше употреблять в первой половине дня, чтобы организм имел время сжечь полученные калории.

Выбирайте менее жирные варианты

В жару лучше отдать предпочтение молочному мороженому, сорбетам или фруктовому льду, поскольку они содержат меньше жиров. Фруктовый лед и сорбеты также хорошо утоляют жажду, поскольку содержат много жидкости и минералов, которые теряются с потом.

Не ешьте слишком много и пейте воду

Мороженое, особенно пломбир, достаточно калорийное и содержит много жиров и сахара. Чрезмерное потребление может привести к ощущению тяжести и усилить жажду. Что касается последнего - то даже при умеренном употреблении мороженого диетологи советуют выпить немного обычной негазированной воды комнатной температуры, чтобы восстановить водный баланс. А еще вы смоете остатки сахара во рту, что полезно для зубов.

Выбирайте правильное мороженое

Некоторые эксперты советуют отдавать предпочтение мороженому на молочной основе (сливки или пломбир) вместо фруктового льда. Фруктовый лед обычно имеет более низкую температуру и может быть более "агрессивным" для горла. Кроме того, сливочное мороженое тает медленнее, давая вам больше времени для потребления.

Но вместе с тем сорбеты и фруктовый лед содержат меньше жиров, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за своей фигурой.

Кстати, диетологи настоятельно рекомендуют не есть мороженое, которое начало таять и снова замерзло, потому что такое лакомство может содержать бактерии и вызвать расстройство желудка.