Как не потерять собственные средства: ненадежные авто, которые не советуют эксперты

Наверное, вы ожидаете получить от нас конкретный список плохих моделей, которых нужно обходить десятой дорогой. Этого не будет. Хотя бы потому, что у каждого потребителя свои понятия о надежности и требованиях к автомобилю. К тому же, каждая машина "с рук" – продукт сугубо индивидуальный, "подготовленный" для вас предыдущим владельцем.

Соответственно, технически слабая модель может быть в хорошем состоянии и беспроблемно служить второму владельцу, при том что технически совершенная машина с хорошим именем, но с выжатым как лимон ресурсом будет систематически высасывать деньги из кошелька нового владельца. Попробуем сориентировать потребителей по машинам, которых действительно нужно опасаться.

Модели

Есть определенная категория моделей, которые в принципе не могут являться долгожителями. Прежде всего, это компактные машинки А- и часто В-класса. В эти автомобили конструкторы принципиально не закладывают большой ресурс, чтобы удержать их цену на пропорциональном с габаритами уровне. Например, часто они имеют много пластиковых деталей в ходовой части и “одноразовые” двигатели малого объема без возможности капитального ремонта.

Во-вторых, стоит опасаться автомобилей молодых китайских брендов, особенно производства 2000-х годов. Многие из них имеют недостаточный ресурс из-за непродуманной конструкции, антикоррозионной защиты нулевого уровня и проблемы с поставкой запчастей.

Парки

С большой придирчивостью нужно относиться к автомобилям из корпоративных автопарков. С одной стороны, в богатых компаниях они оформлены в лизинг и работают не более 3-х лет, и у аккуратных водителей часто не успевают получить опасных для второго владельца изъянов. А с другой, общий автомобиль, на котором ездит несколько человек, изнашивается в удвоенном темпе. К какой именно категории относится понравившийся вам "офисный" автомобиль, выяснить не всегда возможно. Тем более что при этом нельзя опираться на пробег, ведь известно, что показания одометра на пути от первого владельца к конечному покупателю почти обязательно уменьшаются.

Не требуют особых объяснений риски, которые несет приобретение автомобиля после таксопарка. Сущность таксомоторного бизнеса – постоянное, непрерывное движение, стремящееся к круглосуточному. И которое при этом связано с постоянной сменой пассажиров и рваным, городским режимом движения. То есть автомобиль-такси изнашивается интенсивно и весь сразу – двигатель, трансмиссия, интерьер, кузов, шасси.

Владельцы

Было бы хорошо выяснить, что за человек пользовалась машиной до вас. Не очень хорошо, если это, например, был мелкий предприниматель, особенно если машина – с кузовом универсал, фургон или пикап. Это значит, что транспорт системно участвовал в бизнесе, ездил ежедневно и с полной нагрузкой.

Когда речь идет об авто с мощным двигателем, престижной марки, модной модели с имиджевым типом кузова (купе, кабриолет, горячий хэтчбек), лучше, чтобы она не была раньше в руках энергичного молодого человека – именно такие драйверы часто “убивают” машину в “светофорных гонках”.

Не лучший вариант – дорогостоящая, технически сложная модель в руках небогатого человека, тем более если машина уже немолодая. При таком раскладе можно ожидать, что авто не видело хорошего масла, качественного горючего и фирменных запчастей.

Регион

Опытные автомобилисты избегают покупать автомобили из приморских регионов – считается, что они серьёзно поражены коррозией. На самом деле это не обязательно, но внимание к состоянию кузова действительно должно быть повышено. Приблизительно такой же стереотип существует в отношении автомобилей из крупных городов, где щедро используют реагенты против гололеда. Хотя качественные модели дорогого сегмента безразличны к соли на дороге – по крайней мере, первые три-пять лет.

Ключевой для украинского вторичного рынка сегмент – автомобили, пригнанные из Европы. Часто они свежие годами и имеют безупречную внешность, но это не значит, что они так же хороши в техническом плане. Такова специфика эксплуатации легковых машин в развитых странах – большие суточные пробеги, часто в большинстве своем автобанами и с одним водителем в салоне. На показания одометра таких автомобилей не стоит обращать серьезного внимания, но агрегаты следует диагностировать с пониманием того, что реальный пробег превышает 250 – 300 тысяч км – даже если возраст машины около 3 – 4 лет.

Если коротко

Начинайте выбирать автомобиль (что б/у, что новый) не с его технических характеристик, а с потребительских качеств: вместительность, габариты, клиренс, экономичность… Если машина не будет соответствовать вашим требованиям и условиям эксплуатации, говорить о ее безотказности не будет смысла. Тем более, что даже самую совершенную модель в идеальном состоянии могут “убить” условия эксплуатации, не совпадающие с ее классом и официальным назначением. А уже на втором месте при поиске кандидата на место в вашем гараже должны быть технические характеристики и реальное состояние.