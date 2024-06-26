Как поступить на аспирантуру, чтобы получить отсрочку: что предлагают в МОН

Как отсеять тех, кому нужна только отсрочка

"МОН поставили в ситуацию, которая требует отделения тех поступающих, которые реально мотивированы получать степень доктора философии (высокий уровень высшего образования) от тех, которых хотят использовать аспирантуру не по назначению", - сообщают в пресс-службе.

Поэтому сейчас есть два уровня такого "фильтра":

единственный вступительный экзамен (ЕВЭ), который сдают все поступающие на магистерские и аспирантские программы

ограничение обучения в аспирантуре на дневной форме только вступающими на места государственного заказа (прекращение набора по контракту)

На учебный год 2024/2025 набор на дневную форму обучения предусмотрен только по госзаказу, в то же время количество бюджетных мест увеличилось вдвое до семи тысяч.

"Учреждения высшего образования и научные учреждения будут иметь возможность через собственные вступительные испытания отобрать именно тех аспирантов, которых считают наиболее талантливыми и перспективными - фактически без ограничений", - говорят в МОН.

На контракт можно поступить только на заочную или вечернюю форму обучения, но они не предусматривают отсрочку от мобилизации.

"В число бюджетников на аспирантуру по результатам вступительных экзаменов попадут исключительно лучшие. То есть мотивированные люди, которые действительно по зову сердца хотят заниматься научно-исследовательской деятельностью или развиваться в карьере преподавателя", - отмечают в пресс-службе.

Отметим, что в этом году невозможно перевестись на дневную форму обучения из других форм.

Возобновить обучение на дневной форме могут исключительно не военнообязанные лица, а также те категории, которые по закону, имеют право прерывать обучение.

Зачем увеличили количество "бюджетных" мест

Увеличение количества госзаказа до семи тысяч аргументируется простым исследованием ситуации в образовании до 24 февраля 2022 года.

"С 2011 по 2021 год мы наблюдали, что каждый год на аспирантуру поступает в среднем семь тысяч человек. Половина из них обучались на дневной форме по госбюджету, ориентировочно по 1 500 - на дневной форме по контракту, и еще около по 1 000 человек - на вечерней и заочной форме. Всего 7 000 человек - именно это количество отражает условно качественный показатель аспирантуры", - объясняют в МОН такое решение.

Поэтому, добавляют в ведомстве, справедливо предоставить возможность учиться на дневной форме по госзаказу именно такому количеству людей, которые приходят в науку по зову сердца.