Как выбрать школу для ребенка-ВПЛ и какие документы необходимы: объяснение юриста

Право на образование для каждого ребенка гарантируется конституцией и профильным законодательством Украины. На практике родители детей-ВПЛ часто сталкиваются с рядом вопросов при устройстве их в школу.

Какие документы потребуются и могут ли отказать ученикам-переселенцам в зачислении, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат, юрист чат-бота "Юридический советник для ВПО" БФ "Право на защиту" Ольга Луцив.

Как выбрать учебное заведение

Каждый ребенок имеет право на получение начального и базового среднего образования в наиболее доступном и приближенном к месту его жительства учебном заведении, обращает внимание юрист. Право ребенка на получение начального и базового среднего образования в коммунальном учебном заведении, за которым закреплена территория обслуживания, на которой проживает ребенок, гарантируется. Это не ограничивает право родителей ребенка или лица, достигшего совершеннолетия, выбирать другое учебное заведение.

"Простыми словами, родители могут свободно выбирать, в какой школе будет учиться их ребенок, однако, если в школе, за которой закреплена территория, на которой проживает семья, место ребенку гарантируется, то в другие школы он будет зачислен только при наличии свободных мест" , – объясняет Ольга Луцив.

Имеют ли дети со статусом ВПЛ право на первоочередное зачисление

Положение о заведении дошкольного образования, утвержденное постановлением Кабмина от 12.03.2003 № 305, прямо предусматривает право детей из числа ВПЛ и детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, на первоочередное зачисление в государственные (коммунальные) учреждения дошкольного просвещения, обращает внимание адвокат.

В то же время законодательство об общем среднем образовании таких формулировок не содержит. В приказе МОН от 16.04.2018 г. №367 "Об утверждении Порядка зачисления, отчисления и перевода учеников в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования" предусмотрено, что право на первоочередное зачисление имеют дети, проживающие на территории обслуживания заведения образования.

То есть ребенок-ВПЛ будет иметь аналогичное право на зачисление в учебное заведение, как и другие дети, проживающие на территории, за которой закреплена школа, при предъявлении справки ВПЛ, поясняет специалист.

"По этому поводу и МОН, и Образовательный омбудсмен неоднократно предоставляли разъяснение, что справка ВПЛ и является документом, подтверждающим место жительства, а, соответственно, и право на первоочередное зачисление в школу по этому месту жительства", - отмечает Ольга Луцив.

Фото: Школа в Ужгороде (gettyimages.com)

Могут ли отказать в зачислении, если мест в школе нет

"Если вы предоставили справку ВПЛ (а значит подтвердили место жительства на определенной территории), отказать в зачислении вам не могут. Ребенок должен быть зачислен в первую очередь в "первой волне" до 1 июня соответствующего года", - обращает внимание юрист.

Руководитель учебного заведения может внести изменения в организацию образовательного процесса, открыть дополнительные классы.

"Если же вы хотели бы устроить ребенка не по месту жительства, а мест в школе нет, следует быть готовым к процедуре жеребьевки на свободные места", - отмечает Ольга Луцив.

Влияет ли место обучения на выплаты на проживание для ВПЛ

Среди переселенцев бытует заблуждение, что место обучения ребенка всегда и прямо влияет на право на выплаты ВПЛ, рассказывает адвокат.

"Во-первых, это касается только ВПЛ, которые обращаются за продлением выплат еще на 6 месяцев. Во-вторых, если родители ребенка "заняты" (работают официально, занимаются предпринимательской деятельностью, зарегистрированы в Центре занятости), то место обучения ребенка значения не имеет и не может являться основанием для отказа в назначении выплат", - объясняет она.

В то же время для того, чтобы один из взрослых имел уважительные причины быть "незанятым" и ухаживать за ребенком, который ходит в школу, с 1 сентября ребенок должен учиться дистанционно (полностью или частично) по месту фактического проживания.

"До 1 сентября 2024 года действовала "льгота" и место обучения ребенка совершенно не имело значения. Учитывалась только форма обучения", - добавляет юрист.

Фото: Обучение детей-ВПЛ (gettyimages.com)

Какие документы нужны для зачисления ребенка в школу

Для зачисления в школу один из родителей, опекун, другой законный представитель, родственник школьника должен подать заявление (его сканированную копию или фотокопию) о зачислении. Заявление может подаваться как лично, так и по факсу, электронной почте, другим средствам связи или любым другим способом по выбору заявителя, рассказывает юрист.

В условиях военного положения в Украине заявление подается в произвольной форме без предоставления заявителем каких-либо дополнительных документов, их копий (добавление приложений), кроме случаев, когда такие документы, их копии имеются в наличии и заявитель предоставляет их по собственному желанию.

Однако 1 августа 2024 года вступают в силу изменения в приказ МОН от 16.04.2018 г. №367 “Об утверждении Порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования”, который предусматривает, что для зачисления ребенка в учебное заведение одним из его родителей подается заявление, в котором указываются сведения о серии, номере (при наличии) и дате выдачи:

свидетельства о рождении ребенка или документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего поступающего, который намерен получать общее среднее образование;

медицинской справки установленной формы (подается только при зачислении на очную (дневную, вечернюю) формы или при сочетании этой формы с другими формами получения полного общего среднего образования);

соответствующего документа об имеющемся уровне образования (при наличии).

"По желанию заявителя вместо указания сведений в заявлении о зачислении к нему добавляются копии соответствующих документов. Также следует помнить, что следует предоставлять и копию справки ВПЛ для подтверждения места жительства на территории, которую обслуживает эта школа", - обращает внимание Ольга Луцив.

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Обязательно ли иметь медицинскую справку для зачисления в школу

Одним из документов, сведения о котором нужно указать (или предоставить сам документ), является медицинская справка. Для получения справки у ребенка должны быть обязательны прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

В ситуации, когда информация о проведенных прививках ребенка недоступна и нет возможности ее получить или восстановить, согласно законодательству необходимо пройти повторный курс прививок, отмечает адвокат.

"Отсутствие оригинала или копии медицинской справки не является основанием для отказа в зачислении в школу. Однако для очного посещения учебного заведения справка является обязательной", - предупреждает Ольга Луцив.