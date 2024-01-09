Как повлияет на украинцев возвращение отключений ЖКУ за долги: мнения экспертов

По словам исполнительного директора энергоэффективных городов Украины Святослава Павлюка, сами по себе тарифы, возможно, кажущиеся высокими, являются инструментом экономики, а не социальной помощи.

Он отмечает, что роль правительства должна сводиться к тому, чтобы предоставлять субсидии тем, кто не может оплачивать услуги ЖКУ.

"А что касается отключения за неуплату, то важно, чтобы не отключали тех, кто физически отсутствует и не потребляет, даже если у них счетчики внутри квартиры", - добавляет эксперт.

Напомним, согласно постановлению №1405, если потребитель не проживает по своему адресу более 30 календарных дней, он должен подать заявление и документальное подтверждение поставщику коммунальных услуг в электронной или бумажной форме. Это могут быть справки с мест временного проживания, работы, учебы, лечения, военной службы, отбывания наказания и так далее. В таком случае ему не будут выставляться счета.

"В этом есть смысл, но если за одномесячную неуплату будут отключать, я думаю, это нерационально. Кто-то может просто не успеть, мало ли какие могут быть причины. Нужна хотя бы неуплата за квартал, как по мне", - сказал Павлюк.

Эксперт отмечает, что отключение за короткие периоды создаст нагрузку на сами компании. Да и случаи, когда приходят счета при отсутствии фактического потребления, происходят постоянно, а затем в систему невозможно завести показатель меньше, чем она "нарисовала", нужно требовать сверки-проверки, резюмирует он.

По мнению директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, никаких критических последствий отмены соответствующего моратория для населения нет.

"Бытовые потребители всегда были одними из самых дисциплинированных плательщиков. Это понятно, поскольку если не платишь, то приедет служба и отключит услугу. Поэтому в отношении домохозяйств я не предвижу каких-либо существенных изменений. Тем более что пеня для них микроскопическая, в доли процента", - рассказал он РБК-Украина.

Что касается юридических лиц, то отмена моратория на отключение и штрафы должна дисциплинировать крупных потребителей и прекратить практику необоснованной неуплаты услуг ЖКУ, добавляет эксперт.

Решение правительства об отмене моратория

Кабинет министров Украины в конце декабря прошлого года отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за коммуналку для населения в случае неуплаты.

Согласно постановлению, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и на временно оккупированных российскими захватчиками регионах, согласно перечню Минреинтеграции.

Ранее эксперты в комментарии РБК-Украина объяснили, почему именно сейчас Кабмин решился вернуть отключение воды, света и газа из-за долгов за коммуналку.