Эти привычки "убивают" коробку-автомат: большинство водителей даже не догадываются!

Все ли коробки-автоматы так уязвимы

Несмотря на то, что сейчас на дорогах можно встретить машины с четырьмя типами автоматических трансмиссий, все они практически одинаково страдают от неаккуратного обращения с ними.

И кстати, ремонт всех автоматических коробок одинаково недешевый, хотя есть среди них по стоимости ремонта настоящие рекордсмены (в первую очередь, речь идет о преселективных работах, но сегодня речь не о том).

Фото: главные ошибки водителей с АКП (Getty Images)

Пагубные действия для коробки-АКП

Итак, многие водители неосознанно сокращают срок службы своей коробки передач из-за неправильного обращения. Вот основные ошибки, которые могут значительно сократить ресурс автоматической трансмиссии:

На холодную - в дорогу. Автоматическую коробку перед поездкой надо прогревать, особенно зимой, но большинство водителей не привыкли это делать. Между тем, в холодном состоянии коробка быстрее изнашивается: страдают резиновые уплотнители, сальники и клапаны. Чтобы прогреть систему, следует примерно по одной минуте удерживать машину на месте в режимах D и R.

Переключение без остановки. В спешке водители переключают режим движения вперед (D) на задний ход (R) или паркинг (P), когда машина еще движется. Это приводит к быстрому износу деталей (в зависимости от типа АКП) - дисков сцепления (фрикционов), ремня и шкивов, блокиратора, гидравлики и т.д.

Ошибки при парковке. Переключать селектор в P следует после того, как включен стояночный тормоз. Так же перед троганием лучше сначала вывести коробку из P, а затем сниматься с "ручника". В первую очередь это касается гидромеханических АКП, но похожий нюанс присущ и другим типам.

Агрессивное управление. Динамичный разгон в стиле "кик-даун" негативно сказывается на АКП: стираются фрикционные элементы, перегревается масло, стареют пластиковые детали, подвергается чрезмерным нагрузкам муфта блокировки гидротрансформатора.

Буксование и раскачка. Попадание в глубокий снег или грязь - испытание для любой коробки-автомата. Переключение между режимами D и R для "раскачки" машины создает критическую нагрузку на фрикционы и гидроблок.

Буксировка и езда на тросе. Большинство автоматовплохо переносят поездки на тросе, так как в режиме пассивного движения коробка не получает смазки. Также не все авто с АКП работают как тягач без риска повреждения фрикционов.

Читайте заводской мануал, ведь часто там дается разрешение на буксировку, но с ограничением типа 30/30. То есть можно ехать на буксире на скорости не более 30 км/ч и не более чем на 30 километров.

Фото: ключевые ошибки водителей авто с АКП (Getty Images)

Вывод

Автоматические трансмиссии становятся все более удобными и все более доступными (речь идет о разных типах), но расплата за это во многих случаях одна - большая уязвимость. Поэтому избегайте грубого обращения со своим автоматом или готовьтесь к дорогостоящему ремонту и хлопотам с поиском квалифицированных мастеров и качественных запчастей.