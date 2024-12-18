Как признать умершим пропавшего без вести военнослужащего: адвокат назвала важные аспекты

По состоянию на ноябрь 2024 года в Украине без вести пропавшими официально считаются 59 тысяч человек, из них более 49 тысяч человек находятся в розыске как лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Такие данные опубликованы в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Адвокат отмечает, что родные военнослужащего, в отношении которого существует высокая вероятность гибели, имеют право обратиться в суд для признания его умершим. Это необходимо, поскольку в случае отсутствия тела невозможно получить медицинское свидетельство о смерти, а соответственно - свидетельство органов ЗАГС.

Какие документы нужно собрать для суда

Для обращения в суд нужно собрать доказательства, подтверждающие вероятность гибели военнослужащего. Среди них документы от воинской части. Это могут быть извещения семьи, журнал боевых действий (выписка), сведения о присвоении звания (распространены случаи присвоения звания "посмертно" в отношении пропавших без вести военных, то есть сама воинская часть фактически констатирует таким образом его гибель), сведения о свидетелях и любые другие документы, в которых говорится об обстоятельствах, свидетельствующих о гибели или высокой степени ее вероятности.

Также в суд можно подать данные от органов, занимающихся розыском пропавших без вести или военнопленных, в частности:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести

Объединенный центр по поиску и освобождению военнопленных

Национальное информационное бюро

Красный Крест

Согласно части второй статьи 46 46 Гражданского кодекса Украины физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, суд может объявить умершим по истечении двух лет после окончания военных действий.

"С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев. Таким образом, при наличии убедительных доказательств гибели военнослужащего, в суд можно обратиться по истечении 6-месяцев от даты исчезновения лица без вести", - объясняет адвокат.

Как получить свидетельство о смерти военнослужащего

Адвокат Елена Бирюч рассказала, что в Украине существуют два процессуальных пути для получения свидетельства о смерти военнослужащего, если его тело не было найдено. Оба варианта позволяют родственникам претендовать на льготы и выплаты, однако имеют существенные различия в процедуре.

Установление факта смерти. Эта процедура регулируется статьей 317 Гражданского процессуального кодекса Украины (ГПК) и предусматривает:

подачу заявления в любой местный суд независимо от места жительства заявителя

освобождение заявителей от уплаты судебного сбора

рассмотрение дела судьей единолично и немедленно

возможность немедленного исполнения решения суда

Основанием для принятия решения являются доказательства, которые наверняка подтверждают гибель человека.

Объявление лица умершим. Эта процедура регламентируется статьями 305-309 ГПК Украины и имеет ряд особенностей:

заявления подаются исключительно по месту жительства заявителя или по последнему известному месту жительства лица

заявитель уплачивает судебный сбор за каждое требование неимущественного характера в размере 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в 2024 году судебный сбор составлял 1816,80 гривен за три исковых требования (объявление лица умершим, установление даты смерти, установление, что смерть наступила при исполнении им обязанностей военной службы)

дело рассматривается с участием двух присяжных, заявителя, заинтересованных лиц и свидетелей

решение вступает в силу только по истечении срока на апелляционное обжалование

Доказательства должны подтверждать высокую степень вероятности гибели человека.

По словам адвоката, суды часто отказывают в установлении факта смерти из-за недостаточной убедительности доказательств, даже если воинская часть предоставляет точные координаты местонахождения тела, которое не удалось эвакуировать. В то же время процедура объявления лица умершим является более сложной из-за необходимости привлечения присяжных, которые могут срывать заседания.

Несмотря на трудности, адвокат отмечает, что получение судебного решения и выплат вполне реально. Она привела пример дела, в котором в апреле 2024 года был установлен факт смерти пограничника, а уже в сентябре его семья получила первую часть единовременного пособия в размере 15 миллионов гривен.