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Как определить, употребляет ли ребенок наркотики: родителям рассказали о признаках

Фото: родителям объяснили, что может указывать на наркозависимость ребенка (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

Признаки, которые могут указывать на наркозависимость несовершеннолетнего, могут быть внешними и проявляться в поведении ребенка. Если родители заметили какие-то из нижеупомянутых, необходимо обратиться к психологу или наркологу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение от ГУ "Тернопольский ОЦКПХ МЗ".

О наркотиках и зависимости

По разным оценкам, примерно у 20% детей и подростков в мире есть психические расстройства или проблемы. Около половины психических расстройств начинается в возрасте до 14 лет.

Психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, являются ведущей причиной инвалидности в мире. Около 23% всех лет, утраченных в результате инвалидности, обусловлены психическими расстройствами и расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ.

Согласно терминологии ВОЗ, психоактивные вещества - это такие вещества, которые при приеме или введении в организм человека влияют на психические процессы.

Такими веществами являются табак, алкоголь, некоторые лекарства, токсические вещества, наркотики. Все они в большей или меньшей степени влияют на мозг и психику человека, его способность трезво мыслить и ответственно действовать.

Как узнать, что ребенок употребляет наркотики?

Существует группа психоактивных веществ, употребление которых особенно опасно. Это - наркотические вещества (наркотики). Наибольшая опасность психоактивных веществ, в частности наркотиков, заключается в том, что они влекут за собой зависимость.

Особенностью юношеского возраста является противоречивость нравственного сознания, в котором категоричность оценок сочетается с демонстративным скепсисом и сомнением в обоснованности многих общепринятых норм.

В отличие от ребенка, принимающего правила поведения, веря в них, подросток уже начинает осознавать их относительность. Простая ссылка на авторитеты его уже не удовлетворяет. Более того, разрушение авторитетов становится психологической потребностью, предпосылкой морального и интеллектуального поиска.

Влечение ребенка к употреблению наркотиков является признаком глубочайшего личного неблагополучия. Основа этого симптома - психологическая готовность подростка к употреблению психоактивных веществ. Формируясь постепенно, она реализуется при первой же возможности, то есть в случае возникновения соответствующей ситуации.

Признаки употребления наркотиков

Внешние признаки:

  • чрезмерно суженные или расширенные зрачки независимо от освещения;
  • состояние непонятной возбужденности или вялости;
  • речь быстрая, невнятная;
  • почти полное отсутствие, или, напротив, избыточность мимики;
  • резкое изменение настроения, вспышки враждебности, раздражительности без какой-либо причины;
  • провалы в памяти, неспособность мыслить логически, объяснять свои поступки;
  • бессонница и быстрая утомляемость, сменяющиеся непонятной энергичностью;
  • неуверенная шаткая походка;
  • землистый цвет лица, круга или мешки под глазами;
  • следы уколов;
  • частый насморк;
  • специфический запах от одежды и волос.

Изменение поведения:

  • безразличие, потеря интересов к прежним увлечениям, к учебе, прогулы занятий в школе;
  • уход от бывших друзей, появление новых (странных с точки зрения родителей);
  • нарастающая скрытность, стремление к уединению;
  • прибегания ко лжи;
  • появление в разговоре жаргонных слов и положительных высказываний по употреблению наркотиков;
  • постоянный поиск денег;
  • смена аппетита.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители изъяли наркотические средства на 4 млн гривен.

Также мы писали, что во Львовской области правоохранители вместе с таможенной службой разоблачили организатора контрабанды наркотиков.

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