Изъяли около 1,5 кг наркотиков. Во Львовской области разоблачили организатора контрабанды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Досудебным следствием установлено, что в организации перемещения кокаина через государственную границу причастен 63-летний житель Киева. Канал действовал почти год и уже имел разветвленную клиентскую сеть.

Ежеквартально под видом посещения дочери и внуков злоумышленник пересекал границу и отправлялся за "товаром" в одну из стран Западной Европы. Приобретенный кокаин мужчина скрывал от погранично-таможенного контроля под обшивкой собственного автомобиля. Вместо подушки безопасности для пассажира автомобиль был оборудован тайником для наркотиков.

Фото: во Львовской области разоблачили организатора контрабанды (t.me/mvs_ukraine)

Ввезенный наркотик мужчина в розницу сбывал разветвленной сети наркозависимых клиентов. Последние покупали кокаин из рук в руки и оплачивали наличными. За один грамм наркотика покупатели платили по 150 долларов.

Правоохранители задержали организатора контрабанды при попытке ввоза очередной партии наркотиков из-за границы в одном из пунктов пропуска во Львовской области.

Из тайника изъяли почти 1,5 кг тяжелого наркотика, стоимость которого на "черном рынке" может составить более 150 тысяч долларов.

В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. В случае доказывания вины подозреваемому грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, на днях во Львовской области разоблачили незаконное производство некачественных комплектующих к оружию, которые в дальнейшем реализовывались украинским военным на боевые позиции.

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