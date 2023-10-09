Как военному попасть на лечение за границу: объяснение Минздрава

Недавно правительство приняло постановление, значительно упростившее механизм направления на лечение за границу военных.

Сейчас для медевакуации защитнику не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения. Теперь медучреждение, где защитник/защитница Украины находится на лечении (реабилитации), инициирует и определяет необходимость направления на лечение за границу.

Медучреждение также готовит пакет документов, в частности:

согласие военного или его/ее законного представителя на лечение за границей;

согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;

выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

заключение о необходимости направления военного на лечение за границу.

Шаблоны вышеуказанных документов можно найти по ссылке.

Далее вывод о необходимости эвакуации вместе с пакетом документов медучреждение направляет в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный проходит службу. Государственный орган, в свою очередь, присылает на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.

Затем Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности безвозмездно предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую и реабилитационную помощь и письмом информирует Командование Медицинских сил или соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной списке защитников Украины, которых могут принять для лечения за границей.

Транспортируют военных в зарубежную клинику Минздрава при содействии официальных структур Европейской комиссии.