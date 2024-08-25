Отпуск при женитьбе и рождении ребенка. Сколько дней отдыха дают военным

Военнослужащие имеют право на дополнительный отпуск при женитьбе и при рождении ребенка. Количество дней для отдыха зависит от основания.

РБК-Украина расспросила юриста практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослава Звоненко о том, сколько дней дополнительного отпуска предоставляют в этих случаях и как его получить.

Сколько дней можно получить отпуска при женитьбе и рождении детей

"Женитьба является основанием для отпуска. Это регулируется Законом Украины "О правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей". Такой отпуск предоставляется продолжительностью сроком до 10 дней. О таком отпуске военнослужащий должен попросить путем подачи рапорта, который рассматривается согласно Закону Украины" Об обращении граждан "сроком до одного месяца", - говорит юрист.

Также дополнительный отпуск мужчинам-военным предоставляют при рождении ребенка.

"Предоставление отпуска при рождении ребенка регулируется Законом Украины "Об отпусках", на который идет прямая ссылка в Законе Украины "О правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей". Продолжительность такого отпуска составляет 14 дней и предоставляется он не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка", - объясняет

Отметим также, что военнослужащим-женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам сроком на 70 дней и 56 дней - после родов. Также женщины-военнослужащие могут получить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Другие виды отпусков для военных

Военным предоставляют ежегодный отпуск, его продолжительность не может превышать 30 дней. Обязательное условие - первая часть должна составлять не менее 15 календарных дней.

В случае получения ранения военному предоставляется отпуск для лечения на 45 или 60 дней, в случае серьезного заболевания - 30 календарных дней. При необходимости на основании выводов ВВК могут продлить отпуск для лечения на 30 календарных дней, а в отдельных случаях - на 45 или на 60 дней.

Также военным могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам в случаях смерти родных по крови или браку, или при возникновении стихийного бедствия, от которого пострадала семья. Отпуск для заключения брака также относится к данной категории.

Защитникам могут предоставить отпуск за каждую единицу уничтоженной вражеской техники, но не более 15 календарных дней в году.

Если военный вернулся из плена и не увольняется из войска, ему предоставляют дополнительный отпуск продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.