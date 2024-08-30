ua en ru
Пт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как военному получить направление на ВВК и что делать, если его не дают

Пятница 30 августа 2024 09:00
UA EN RU
Как военному получить направление на ВВК и что делать, если его не дают Что нужно знать военным о получении направления на ВВК (фото: Общественное Львов)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Вера Проніна

Военные после получения травм должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), чтобы медики определили дальнейшую пригодность к службе. Также эта комиссия, в случае необходимости, дает направление на продление срока лечения защитника.

РБК-Украина расспросило адвоката Адвокатского объединения "Актум" Веру Пронину о том, как военному получить направление на ВВК и что делать, если его не дают.

В каких случаях направляют на ВВК

На ВВК могут направлять по двум причинам - для определения причинной связи травмы или увечья с военной службой или для определения степени пригодности к военной службе.

В первом случае после травмы, ранения или заболевания ВВК определяет наличие или отсутствие связи между этими состояниями и службой в ВСУ, выполнением боевого задания.

"Установление причинной связи между заболеванием, травмой, ранением, контузией, увечьем и военной службой является важным и необходимым при получении соответствующих денежных выплат. Для этого обязательно необходимо получить подтверждая документы от воинской части по обстоятельствам получения травм, ранений, заболеваний", - говорит Пронина.

Во втором случае военнослужащие направляются на медицинское освидетельствование ВВК, после обследования или лечения военнослужащего в учреждении здравоохранения, при наличии заболевания, последствий травмы, которые обуславливают непригодность к военной службе или "частичную" годность, в частности годность к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, охране и т.п.

"Военнослужащие направляются на медицинское освидетельствование для установления степени пригодности к военной службе по решению начальника (руководителя) заведению здравоохранения (медучреждения) на основании представления начальника (руководителя) лечебного отделения, в котором обследуется лечащийся военнослужащий", - говорит юрист.

Заболевание или полученная травма, которые не привели к нарушению функций органов и систем органов или привели к незначительным их нарушениям (определяет врач), исключает необходимость прохождения ВВК, поскольку степень пригодности к военной службе не изменилась.

"В случаях, когда военнослужащий уклоняется от назначенного обследования или нарушает больничный (госпитальный) режим, его могут выписать без прохождения ВВК. Об отказе в обследовании сообщается командир воинской части", - говорит Пронина.

Как военному получить направление на ВВК и что делать, если его не даютЧто военным нужно знать о ВВК (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Кто может выдать направление на ВВК

Направление на ВВК выдает:

  • прямой начальник (от командира части и выше)

  • начальники штатных ВВК, руководители ТЦК и СП

  • начальники (руководители) учреждения здравоохранения по месту лечения

  • органы военного управления/подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины

  • прокуратура, суд

В состав ВВК входят: хирург, терапевт, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, (для женщин - гинеколог), а также, по медицинским показателям, врачи других специальностей. Обязательно выполняются общие анализы крови и мочи, ЭКГ-исследования, рентгенологическое обследование органов грудной клетки.

Направление на медосмотр ВВК во время лечения выдается начальником медучреждения (по представлению начальника лечебного отделения или профильного специалиста) в двух случаях:

  • если во время обследования или лечения в медучреждении, врачом обнаружены заболевания или травмы, обусловливающие непригодность к военной службе
  • если после лечения есть потребность в отпуске для лечения в связи с болезнью (после ранения) или в освобождении от исполнения служебных обязанностей (в том числе повторно)

Направление на медосмотр ВВК по воинской части выдается начальником медицинской службы с подписью командира воинской части.

По прибытии в воинскую часть после лечения военнослужащий составляет и представляет рапорт на имя командира в/ч с докладом о завершении лечения и запросом о направлении на прохождение ВВК.

Рапорт можно подать в письменном виде или через мобильное приложение Армия+.

Направление на медосмотр ВВК от ТЦК и СП выдается во время отпуска для лечения после заболевания или ранения. В случае необходимости нужно за несколько дней до завершения отпуска обратиться к руководителю ТЦК и СП о направлении на повторное медицинское освидетельствование по месту проведения отпуска для определения пригодности к военной службе или для решения вопроса о необходимости продления отпуска для лечения в связи с болезнью/после ранения", - говорит юрист.

Руководитель ТЦК и СП дает направление на прохождение ВِВК без возвращения в воинскую часть. Если лечение происходит в другой территориальной единице, чем военная часть, необходимо временно встать на военный учет в местном ТЦК и СП.

"Запись на медосмотр ВВК через е-очередь не равнозначна и не заменяет направление на медицинское осмотр ВВК. Запись через е-очередь позволяет прибыть на осмотр ВВК в заранее определенное время и место, однако обязательно нужно направление командира на медосмотр ВВК", - говорит Пронина.

Как военному получить направление на ВВК и что делать, если его не даютНаправление на ВВК по воинской части выдает начальник медицинской службы (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Что делать, если не дают направление на ВВК

Если военная часть и другие уполномоченные лица незаконно отказывают в направлении ВВК, необходимо:

  • позвонить по "горячей линии" Министерства обороны Украины (1512), сообщив о проблеме
  • если реакции "0", военнослужащий может подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК. В настоящее время есть положительная судебная практика по таким вопросам

В Украине действуют штатные ВВК, в которые входят Центральная военно-врачебная комиссия ВС Украины в Киеве, а также региональные и внештатные.

Внештатные постоянно действующие ВВК:

  • госпитальные ВВК
  • гарнизонные ВВК
  • врачебно-летные комиссии
  • ВВК Десантно-штурмовых войск
  • ВВК ТЦК и СП
  • ВВК Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
  • ВВК Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
  • ВВК государственных, коммунальных учреждений здравоохранения с правами госпитальной ВВК.

Читайте также о том, сколько дней отпуска дают военному при женитьбе или рождении ребенка.

Ранее мы писали о том, имеет ли командир право отказать в предоставлении отпуска за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВЛК Советы юриста
NEWS
Акцизы на топливо, выплаты ВПЛ, новые правила в школах: что изменится в Украине с 1 сентября
Акцизы на топливо, выплаты ВПЛ, новые правила в школах: что изменится в Украине с 1 сентября
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России