Оформить выплаты для военных и их семей станет проще: что известно

Министерство обороны разрабатывает систему, которую позволит военнослужащим подавать заявки на выплаты при ранении через мобильное приложение. Также до конца года планируют создать отдельное приложение для семей погибших воинов, чтобы ускорить оформление одноразовой денежной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления представителей Минобороны во время брифинга.

Что изменится при оформлении выплат

"Денежное обеспечение, начисление, получение будет осуществляться в мобильном приложении. Мы хотим подтянуть финансовые сервисы для того, чтобы военнослужащий имел возможность в реальном времени оформлять необходимые выплаты", - заявила заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

МО внедряет систему, которая цифровизировала бы и оптимизировала процессы принятия и обработки заявок на получение денежной помощи в случае ранения.

"Думаю, где-то через месяц эта система будет внедрена и интегрирована в приложение Армию+. Это будет отдельное приложение, но эти системы могут между собой "общаться" и интегрироваться. Это внутренняя система для обработки заявок внутри Министерства обороны и органов, которые принимают заявки и обрабатывают их", - объяснил Начальник управления ІТ Министерства обороны Олег Берестовой.

Запустят отдельные сервисы для семей военнослужащих

В Минобороны отмечают, что уже до конца года планируют запустить сервисы, которые будут касаться именно семей военнослужащих, ведь сейчас процесс оформления выплат в случае гибели защитника занимает много времени.

"Мы уже сейчас имеем электронный обмен с Государственным реестром актов гражданского состояния, через обмен с которым можем подтвердить статус, что на самом деле есть родственная связь, и далее через этот статус уже предоставлять услуги непосредственно членам семьи военнослужащего. С технической точки эта возможность есть, работа на уровне правительства в этом направлении уже ведется", - добавила Черногоренко.