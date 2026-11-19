Во время увольнения с военной службы военнослужащие имеют право получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпусков. В расчет включают не только дни за год увольнения, но и оставшиеся с предыдущих лет службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.
Компенсацию начисляют за неиспользованные дни нескольких видов отпусков:
В Минобороны также напомнили, что во время военного положения дополнительный отпуск, предусмотренный Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", могут предоставить с разрешения командира воинской части. Если положенные дни остались неиспользованными, при увольнении за них выплачивается компенсация.
Количество дней ежегодного основного отпуска за год увольнения по общему правилу определяют пропорционально времени службы. За каждый полный месяц учитывают 1/12 годовой продолжительности отпуска, после чего отнимают дни, которые военнослужащий уже использовал. Вычисленную продолжительность отпуска в ВСУ округляют в сторону увеличения до полного дня.
В то же время для отдельных оснований увольнения действует другое правило. Полную годовую продолжительность основного отпуска учитывают, если военнослужащий увольняется:
Количество дней дополнительного отпуска за особые условия службы определяют по правилам его предоставления.
Отдельно учитывают неиспользованные дни в предыдущие годы. При этом ограничение 90 календарных дней, установленное для объединенного основного отпуска, не ограничивает количество дней, за которые принадлежит денежная компенсация.
В ВСУ компенсацию рассчитывают на основании денежного обеспечения по последней занимаемой штатной должности с учетом изменений выслуги лет и норм денежного довольствия.
В расчет включают:
Месячную сумму денежного довольствия, которую учитывают для расчета, делят на 30 и умножают на количество дней, за которые выплачивают компенсацию.
В Минобороны советуют заранее сверить данные о неиспользованных отпусках, чтобы при окончательном расчете не потерять надлежащие выплаты.
В частности, нужно:
Отдельное внимание следует уделить дополнительному отпуску участника боевых действий. По информации Минобороны, в строевой части относительно мобилизованных военнослужащих может не хватать данных о приобретении статуса УБД и дате его получения. Чтобы учесть неиспользованные дни такого отпуска, можно подать рапорт с копией удостоверения участника боевых действий.
Финансовая служба рассчитывает компенсацию после получения приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава или выписки из него. В документе должно быть указано количество дней, за которые полагается выплата.
После расчета следует уточнить сумму начисленной компенсации. Если вы выявили разногласия в количестве дней или размере выплаты, нужно подать рапорт с просьбой проверить данные и произвести перерасчет.
Наличие неиспользованных дней отпуска при продлении военной службы само по себе не дает права на денежную компенсацию. По общему правилу ее выплачивают в год увольнения с военной службы.
Также право на такую выплату возникает при гибели или смерти военнослужащего.
В таком случае деньги за неиспользованные дни отпусков выплачиваются лицам, которых военнослужащий определил в личном распоряжении на случай плена, согласно указанным долям.
Если такого распоряжения нет, компенсацию получают лица, определенные пунктом 6 статьи 9 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", с учетом установленных законом условий и очередности, предусмотренной Порядком № 37. Если таких лиц нет, деньги входят в состав наследства.
Лицо, имеющее право на компенсацию, должно подать заявление в произвольной форме на имя командира воинской части, где служил погибший или умерший военнослужащий. Это можно сделать в бумажной или электронной форме после составления актовой записи о смерти.
К заявлению прилагаются копии:
В зависимости от основания для выплаты также требуются документы, подтверждающие родственную связь, полномочия законного представителя или другие обстоятельства. В заявлении необходимо указать название банка и номер счета в формате IBAN.
Полный список документов определен пунктом 7 Порядка № 37. При наличии технической возможности часть сведений могут получить через электронное информационное взаимодействие.
Командир воинской части должен принять решение о выплате или отказе в течение 15 дней со дня подачи заявления и в письменном виде уведомить о нем заявителя. В случае отказа должны указать его основания. Если документов не хватало, после их дополнения можно обратиться повторно, а отказ - обжаловать в суде.
Ранее РБК-Украина рассказывало, кто из военнослужащих имеет право на дополнительный отпуск.
Также отдельные категории военнослужащих имеют право на выплату за полученное вещевое имущество - для этого нужно получить справку о его стоимости в вещевой службе и подать рапорт командиру части.