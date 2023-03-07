Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти

Что происходит между президентом и его ближайшими соратниками, как премьер Шмыгаль сумел укрепить свои позиции и почему на Банковой хотят, но не могут распустить Раду – в материале РБК-Украина.

Власть Владимира Зеленского год назад, накануне полномасштабного вторжения России, казалась самой слабой за все время его президентства. Партия "Слуга народа", когда-то безусловный лидер народной поддержки, в некоторых соцопросах даже не занимала первое место. Президент был втянут в перманентное политико-медийное противостояния с олигархами. В этих условиях вторая половина его каденции представлялась для Зеленского и его команды крайне проблемной.

Российское вторжение моментально все изменило. На некоторое время традиционная борьба между властью и оппозицией исчезла. Но когда после отступления оккупантов от Киева, к середине весны, политическая жизнь постепенно стала возвращаться, оказалось, что Зеленский снова стал абсолютным лидером электоральных симпатий. В декабре 2022 года, согласно опросу КМИС, президенту доверяли 84% украинцев, годом ранее – всего 27%. Его политические конкуренты, по крайней мере по состоянию на сейчас, остались далеко позади. Война и колоссальная популярность президента изменила балансы и во всей властной вертикали.

Центр принятия решений

Многие задачи с началом вторжения России, естественно, перешли в ведение президента. Это зацементировало политический центр страны на улице Банковой. Большую часть своего времени Зеленский уделяет вопросам войны и поддержки из-за рубежа – две связанные между собой сферы, вокруг которых вращается вся украинская повестка.

Несколько раз в неделю он проводит заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Этот орган частично взял на себя функционал Совета нацбезопасности и обороны дофевральских времен. Но с разграничением функций – на Ставке, в более узком кругу, обсуждаются непосредственно связанные с войной вопросы, обеспечение армии. Тогда как СНБО занимается сектором экономики, санкций и так далее

Президент регулярно общается с военными, дипломатами, проводит международные переговоры и записывает ежедневные обращения к народу. Плотный распорядок дня заставил Зеленского уйти от микроменеджмента, который, кстати, был также свойственный и его предшественнику.

"Раньше президент мог проводить совещания даже насчет какого-то одного законопроекта. Сейчас такого в силу понятных обстоятельств уже нет. Поэтому более мелкие вопросы теперь обсуждаются на уровне Кабмина, депутатов и кого-то из представителей Офиса. Президент может включаться только в том случае, когда это обсуждение заходит в тупик", – рассказал один из собеседников в президентской команде.

Большую часть времени президента занимают международное направление и совещания с военными (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Список тех, кто все еще имеет прямой доступ к Зеленскому, в интерпретации разных источников немного отличается. Но если сопоставить чаще всего звучавшие имена, то "вхожими" к президенту сейчас можно назвать Сергея Шефира, руководителя ОП Андрея Ермака и его советника Михаила Подоляка, премьера Дениса Шмыгаля и главу фракции СН Давида Арахамию. "Остальные могут попасть к "первому" только поставив в известность второй этаж", – отметил один из источников издания, подразумевая руководителя ОП.

Ермак тщательно фильтрует всех посетителей президента. Кто-то считает это прагматизмом – чтобы организовать рабочий день президента с максимальным КПД. Другие же полагают, что главе ОП просто не по душе, когда кто-то занимает слишком много времени Зеленского. В продолжение своей версии источники издания приводят в пример то, как развивались взаимоотношения Ермака с Шефиром и Арахамией.

Бывший бизнес-партнер президента пришел вместе с ним на Банковую, получив пост его помощника. Но эта достаточно скромная должность предполагала гораздо больше влияния. Несколько лет братья Шефиры делили вместе с Зеленским один кабинет, когда они втроем занимались "Кварталом". Неудивительно, что Шефир стал одним из немногих, к кому прислушивался президент с мая 2019 года.

Один из собеседников видит в отношениях между Ермаком и Шефиром признаки конкуренции. "Когда-то Ермак пытался, грубо говоря, оттеснить Шефира от президента. Раньше это прослеживалось больше, сейчас – меньше", – отметил источник.

В 2021 году было время, когда Шефир действительно немного отошел в сторону от государственных дел. Но сейчас, как отмечают источники, он вернулся на прежнюю орбиту и участвует во всех совещаниях у президента, касающихся по крайней мере политических вопросов.

Другой собеседник издания из команды Зеленского считает, что ревность между Ермаком и Шефиром может быть преувеличением. "Шефир четко придерживается правил. Он делает только то, о чем его просят, и не старается влезать во все процессы", – говорит источник во власти на условиях анонимности.

Похожий сюжет разворачивался и в случае с Арахамией, который достиг пика своего влияния после того, как президент поручил ему переговоры с россиянами. Глава фракции СН – как до войны, так и после ее начала – выступал коммуникатором от Зеленского в очень широком спектре вопросов. Но в тот момент, когда Рада перестала дисциплинированно выдавать 226 голосов "за", роль универсального солдата начала играть не в его пользу.

"Поскольку в парламенте сейчас не все гладко, то у президента возникали логичные вопросы к Арахамии, на которых Ермак, видимо, акцентировал его внимание. Получается сложная ситуация: с одной стороны, они сами привлекали его к решению других дел, а с другой – начали упрекать в том, что он не справляется со своей основной задачей – обеспечением голосования в сессионном зале", – объяснил информированный собеседник.

Одним из эпизодов, после которого можно было заметить "шероховатость" между Ермаком и Арахамией, стала отставка в ноябре 2021 года Андрея Тарана. По данным издания, замена тогдашнего министра обороны не обошлась без участия главы фракции "Слуга народа". Хотя изначально Таран считался кандидатом от Ермака.

Вторая показательная ситуация произошла, когда в июле прошлого года меняли министра соцполитики. Ермак и Арахамия предлагали разных претендентов. В конечном счете на голосование парламента вынесли ту кандидатуру, которую поддержал руководитель ОП. Но, как отметил один из нардепов, "осадок" от этой истории остался. Другой источник уточнил, что у президента, так или иначе, остаются достаточно "теплые" отношения с Арахамией.

"Он полезный. И даже если его задевают, он не плетет какие-то интриги в ответ. А то, что Рада не голосует – это ведь не только проблема Арахамии, но и тех людей из Офиса, кто взялся модерировать этот процесс", – говорит собеседник.

Координация встреч президента – лишь небольшая часть всех функций главы ОП, которых от начала войны стало еще больше. Когда в политикуме Ермака с иронией называют "вице-президент" – в этом по факту есть только доля иронии. Во время недавнего визита Джо Байдена, когда представители украинской власти выстроились по иерархии, чтобы встретить гостя, глава ОП был первым в ряду, перед спикером и премьером.

На сайте президента постоянно публикуются релизы и фотоотчеты о деятельности Ермака. Он занимается санкциями против России, переговорами, обменом пленных, а также внутриполитическими и кадровыми вопросами. И, как полагают собеседники во власти, эта активность может быть связана в том числе и с его личными амбициями.

Глава ОП вовлечен в решение многих задач и возглавляет около десятка разных рабочих групп (фото: president.gov.ua)

"Показательно, что он начал замерять свой рейтинг в опросах. Что интересно – у него достаточно большое доверие и относительно низкий антирейтинг. Похоже, он стремится выходить из роли серого кардинала в публичную политику. Хотя, возможно, он руководствуется желанием доказать своим критикам, что он полезен государству", – рассуждает один из представителей правящей команды.

По уровню влияния на президента с Ермаком можно сопоставить разве что Елену Зеленскую. Первая леди не вникает в вопросы назначений или экономической политики. Но она, как утверждают собеседники издания в окружении президента, советует своему мужу, когда это требуется, и в целом глубоко вовлечена в государственные процессы. Особенно – в части международной дипломатии. Статус и роль Зеленской особенно пришлись к месту после начала войны, чтобы доносить миру реалии и эмоции происходящего в Украине через "мягкую силу", отметил один из источников на Банковой.

В условиях войны естественным образом выросло влияние военных, в первую очередь – главнокомандующего Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Залужного, в силу его всенародной популярности, давно включают в социологические опросы. Постоянно появляются слухи о противостоянии между гражданской и военной властью, то есть между Зеленским и Залужным, часто эти слухи искусственно разгоняются оппонентами власти. О политических амбициях главкома собеседники РБК-Украина рассказывают противоречивую информацию. При этом на Банковой действительно иногда ревнуют к популярности Залужного – хотя он, по крайней мере пока что, сам не пытается играть в публичную политику и занимается исключительно военными вопросами.

Режим автономии

Фокус президента на вопросах войны требовал большей автономности от других органов власти – Рады и Кабмина. До февраля прошлого года во властных кабинетах обсуждалась возможность отставки правительства вместе с премьером. При таком сценарии предполагалось, что "Слуга народа" сформирует новую коалицию в парламенте с "Довірой" и "За майбутнє", а затем – и новый Кабмин. Эти две группы системно "страховали" "Слугу народа" недостающими голосами в последний год перед войной.

В те времена медиа и политики, связанные с олигархами, вели окопную борьбу с Банковой. Новая коалиция могла бы решить хроническую проблему со сбором голосов в сессионном зале. А перезагрузка Кабмина, как считали некоторые представители президентской команды, помогла бы убавить негатив, который лился на власть с телеэкранов. Но в условиях военного времени – когда нужна оперативная реализация рамочных задач – Шмыгаль заново проявил себя.

Денис Шмыгаль сумел укрепиться в своей должности после начала войны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Он очень много работал и это дало свой результат. Из опросов мы видим рекордно большую разницу между доверием к Кабмину и Раде. Сейчас люди во многом воспринимают Шмыгаля как руку президента в сфере экономики", – говорит один из влиятельных депутатов от "Слуги народа".

К тому же за последний год премьер научился управлять правительством так, чтобы не принимать сильно непопулярных решений и отгораживаться от негатива. Наглядный пример – случай с бывшим замминистра развития общин и территорий Василием Лозинским. С подачи премьера Кабмин собрался в воскресенье и быстро уволил чиновника, которого правоохранители заподозрили в коррупции. По данным издания, Шмыгаль не прочь провести более масштабные перестановки уже на уровне министров, но пока эта идея не нашла консенсусной поддержки на Банковой.

Не все члены Кабмина де-факто подчиняются премьеру. Часть из них, можно сказать, держатся сами по себе – это в частности вице-премьер Михаил Федоров и министр культуры Александр Ткаченко. Другие же, как например министр обороны Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба, больше подотчетны Офису и президенту.

"Однако субъектность тех или иных членов правительства не становится поводом для конфликтов внутри Кабмина. В этом как раз и заслуга Шмыгаля – ему удалось все выстроить так, что, с одной стороны, кто-то сохраняет какую-то самостоятельность, с другой – все его все равно слушают", – отметил один из источников в команде Зеленского.

Если правительство сумело за время войны вписаться в новые условия, то парламенту как органу они даются с трудом. По сути, концентрация многих функций на Банковой сократила удельный вес Рады в государственных процессах. По большему счету, от депутатов не сильно требуют какой-то инициативности, главное – чтобы в зале принимались нужные решения.

В первые недели после вторжения России парламент действительно работал как слаженный механизм. Но со временем он начал давать сбои, даже несмотря на то, что президент возобновил регулярные встречи с главами комитетов от СН и руководством Рады для обсуждения пленарной повестки.

Потолок, на который монобольшинство сейчас может рассчитывать своими силами – это примерно 180 голосов. Часть фракции пропускает заседания из-за болезни, командировок и по каким-то личным обстоятельствам. Остальные – это депутаты, близкие к экс-спикеру Дмитрию Разумкову, а также условная группа "бородатых" (которых принято связывать с Игорем Коломойским, что уже не вполне соответствует действительности), которые не готовы голосовать за все инициативы власти.

Похожую позицию занимают и внекоалиционные фракции. "Евросолидарность" пытается застолбить за собой место единственной идейной оппозиции, поэтому становится более критичной к власти. В "Слуге народа" считают, что возможная тому причина – проседание рейтингов партии Петра Порошенко. На их фоне "Батькивщину" в команде Зеленского воспринимают как более "договороспособную" оппозицию, которая, впрочем, также бывает довольно упрямой. Депутаты от "Голоса" не слишком дисциплинированно посещают заседания, как и представители двух привычных сателлитов власти – "Довіри" и "За майбутнє".

На Банковой недовольны работой Рады (фото: GettyImages)

Как ни странно, но самым надежным "компенсатором" голосов для "Слуги народа" выступают группы, созданные на базе ОПЗЖ – "Відновлення України" и "Платформа за жизнь и мир". Но даже они больше не нажимают молча кнопки "за", а хотят, чтобы им объясняли, зачем нужно поддерживать то или иное решение.

Сложности с голосами иногда заставляют Банковую порассуждать о роспуске Рады. Тем более, что у команды президента есть планы завести в следующий парламент обновленную партию под рабочим названием "команда Зеленского" или "блок Зеленского". Но эти разговоры все время заканчиваются одинаково безрезультатно.

"Все разговоры о выборах выглядят примерно так. Нужно распустить Раду – все согласны. Президент говорит, что может распустить ее хоть сейчас. Но сразу же возникает вопрос – а как провести выборы и избрать новый парламент? На это ответа ни у кого нет. Так что на этом обсуждение заканчивается и все дальше пытаются собирать голоса из того, что есть", – объяснил один из собеседников в Раде.

Иногда представители власти специально распускают среди депутатов слухи о решении провести перевыборы, чтобы привести их в тонус. Но на деле получается обратный эффект. Многие понимают, что в следующую Раду им едва ли удастся попасть, а потому, полагая, что их каденция вот-вот подойдет к концу, уже не сильно спешат работать.

Очевидно, вопрос любых выборов по-настоящему актуализируется уже после окончания войны. Как скоро это случится, конечно, неизвестно – но консенсусные прогнозы собеседников РБК-Украина во власти в целом становятся все более пессимистическими. В этих условиях тем более сложно загадывать, каким будет электоральный спрос после войны. Но наверняка состав украинского политикума ощутимо изменится как за счет новых партий, так и за счет новых игроков.