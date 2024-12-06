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Как обнаружить слежку и защитить себя: советы от УГО

Украина, Пятница 06 декабря 2024 13:23
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Как обнаружить слежку и защитить себя: советы от УГО Фото: как защитить себя от слежки (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Слежка может начаться задолго до того, как вы заметите ее. Важной частью защиты является контроль личной информации в сети, внимательность к повторяющимся деталям и соблюдение базовых правил безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

Как проверить подозрения на слежку

  • Измените привычный маршрут: Если вы подозреваете, что за вами могут следить, попробуйте изменить свой маршрут. Пройдите "непосредственным" путем, например, обойдите лишний квартал или сделайте незапланированный поворот.

  • Меняйте скорость движения: Во время прогулки или поездки попробуйте менять скорость движения, останавливаться или ускоряться.

  • Резкий разворот или "забудьте что-то": Резко изменив направление или сделав вид, что забыли что-то, вы можете понять, есть ли кто-то, кто будет следовать за вами.

  • Общественный транспорт: Сделайте вид, что собираетесь сесть в общественный транспорт, но в последний момент откажитесь. Если человек будет следовать за вами, это может быть признаком слежки.

Как распознать слежку

Ключевой признак - повторяемость. Если вы замечаете одного и того же человека или автомобиль в разных местах в течение определенного времени, это может быть сигналом того, что за вами следят.

Как противодействовать слежке

  • Сбор информации: Слежка часто начинается не с визуального наблюдения, а с тщательного сбора информации через социальные сети и другие открытые источники. Поэтому первый шаг к вашей безопасности - контроль над личной информацией, которую вы публикуете в интернете.

  • Будьте внимательны: Если вы подозреваете, что за вами следят, обратитесь к окружающим или близким людям, чтобы они помогли вам проверить ситуацию.

  • Обращение в правоохранительные органы: Если вы все же обнаружили слежку, обратитесь в полицию. Они могут помочь в ситуациях, когда речь идет о серьезной угрозе вашей безопасности.

Профессиональная слежка, которая ведется с использованием значительных ресурсов (например, для бизнесменов или политиков), практически невозможно заметить. Однако если ваш преследователь - случайный злоумышленник, достаточно придерживаться базовых правил безопасности и своевременно обратиться за помощью.

Напомним, что украинцев предупредили о мошеннической схеме с использованием голосовых сообщений в мессенджерах, к которой могут прибегнуть преступники с помощью искусственного интеллекта.

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