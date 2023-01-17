ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Новина українською →
Украина, Вторник 17 января 2023 10:36
Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса Фото: девальвационные ожидания ухудшились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,59 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV квартал 2022 года.

При этом в третьем квартале 2022 года бизнес ожидал курс 41,93 грн/доллар, во втором квартале 36,06 грн/доллар, в первом квартале - 29,35 грн/доллар, в четвертом квартале 2021 года - 28,15 грн/доллар.

Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Существенно (до 30,3%) выросла доля респондентов, которые считают, что обменный курс национальной валюты в следующие 12 месяцев будет колебаться в пределах 42-44 грн/доллар (в III квартале 2022 года - 18,7%), в то время как почти вдвое сократилась доля ожидающих курс национальной валюты в пределах 38-40 грн/доллар.

Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Очередной опрос НБУ был проведен с 31 октября до 30 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 637 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2023 год заложен среднегодовой курс на уровне 42 гривны за доллар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара
NEWS
Почти 900 оккупантов в сутки. Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 900 оккупантов в сутки. Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление