Как будут выключать свет в Украине 23 октября: подробности от энергетиков
19:25 22.10.2026 Чт
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Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
В ряде областей Украины завтра, 23 октября, снова будут почасовые отключения электроэнергии. Приняты новые графики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Графики 23 октября
23 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии:
- 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности
- 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей)
Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной этого решения.
Ранее РБК-Украина писало, что 22 октября по части областей Украины вынужденно применили меры ограничения потребления электроэнергии.
Кроме того, в Киеве 21 октября из-за атаки врага были частичные аварийные отключения света.