Как будут выключать свет в Украине 23 октября: подробности от энергетиков

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В ряде областей Украины завтра, 23 октября, снова будут почасовые отключения электроэнергии. Приняты новые графики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики 23 октября 23 октября в части областей Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии: 06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) Массированные российские атаки на энергообъекты Украины и их последствия являются причиной этого решения.