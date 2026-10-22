Як вимикатимуть світло в Україні 23 жовтня: подробиці від енергетиків
19:25 22.10.2026 Чт
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Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
У низці областей України завтра, 23 жовтня, знову будуть погодинні відключенні електроенергії. Ухвалено нові графіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" у Telegram.
Графіки 23 жовтня
23 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:
- 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості
- 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг)
Масовані російські атаки на енергооб’єкти України та їх наслідки є причиною цього рішення.
Раніше РБК-Україна писало, що 22 жовтня у частині областей України вимушено застосували заходи обмеження споживання електроенергії.
Крім того, у Києві 21 жовтня через атаку ворога були часткові аварійні відключення світла.