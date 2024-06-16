Как будут выключать свет 17 июня: ответ "Укрэнерго"

"В период с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы", - говорится в сообщении.

Причина – прогнозный рост потребления электроэнергии в начале рабочей недели.

В случае изменения ситуации в энергосистеме Украины – будет сообщено дополнительно.

Отключение света в Украине

После уничтожения Россией более 80% поколения энергетики Украины в стране действуют плановые и аварийные отключения электроэнергии.

В частности, ожидается, что из-за жары этим летом будет рост потребления электроэнергии. Это может привести к увеличению дефицита энергетики. В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

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