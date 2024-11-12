Шуляк рассказала, как предпринимателей будут поощрять содействовать восстановлению страны

Украинскому бизнесу предусмотрено в новом законодательстве пять существенных поощрений для работы в прифронтовых общинах и на деоккупированных территориях, но ждут более активного участия в создании программ комплексного восстановления (ПКВ) общин и регионов.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она сообщила, что программы комплексного восстановления - главный стратегический планировочный документ для восстановления каждой из почти 1,5 тыс украинских территориальных общин, сейчас уже разрабатывают более 200 общин. Но, несмотря на открытость этих документов и, соответственно, предложений к ним, к их обсуждению достаточно мало привлечен именно бизнес. Это важно исправить.

"При создании ПКВ общины тщательно анализируют огромное количество факторов. На первом месте стоят не только ущерб, нанесенный ей в результате российской агрессии, но и экономический и демографический потенциал этой территории. И именно от бизнеса зависит, какой может быть экономика региона, без чего создание качественной ПКВ невозможно", - отметила Шуляк.

По ее словам, участие бизнеса и условия для его развития чрезвычайно важны в контексте создания и реализации законодательства, которым будет регулироваться комплексное восстановление страны - законопроект "Об основных принципах восстановления". Первая версия законопроекта была обнародована в мае текущего года, после чего были проведены масштабные публичные консультации по доработке его норм.

В ходе публичных консультаций были получены предложения представителей бизнеса. И в этой группе больше всего отмечалось планирование и приоритизацию восстановления, ответственность, прозрачность, цифровизацию и устранение забюрократизированности. Потому что именно это, по мнению украинского предпринимательства, – основа адекватного восстановления и развития страны.

"Украинский бизнес сегодня платит налоги, на которые страна обеспечивает нашу защиту от врага, бизнес также предоставляет рабочие места, он создает европейский уровень услуг и продуктов. Поэтому государство, однозначно, должно прислушиваться к голосу бизнеса и его потребностям и сосредоточиться на всесторонней поддержке бизнеса, который не только создает рабочие места, а платя налоги, финансирует расходы, связанные с обороной нашего государства. зайдут работать в деоккупированные или прифронтовые общины мы предусмотрели в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики", - сообщила Шуляк.

В частности, речь идет о:

Финансовых стимулам (дополнительные субвенциях, грантах или льготном финансировании коммунального и частного сектора) или других формах финансовой поддержки для предпринимателей, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях;

Налоговых льготах для предпринимателей и физических лиц;

Поддержке инноваций и поощрение инвестиций;

Поощрении местного производства и потребления;

Информационной поддержке предпринимательства и обучения.

Напомним, на нужды восстановления общин предусмотрено почти 1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей получение Украиной 50 миллиардов евро к 2027 году. Эти средства – 1 млрд евро, пойдут в общины напрямую, поэтому очень важно, чтобы они были максимально готовы для реализации качественных проектов на местах.

Для этого общинам нужны люди, имеющие навыки проектного менеджмента, которые знакомы с вопросами экономического характера, взаимодействия с международными партнерами.