RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Как вызвать службу 112 при проблемах со слухом: инструкция

Фото: как вызвать службу 112 при проблемах со слухом в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы, имеющие проблемы со слухом, могут вызвать службу 112. Для этого нужно выполнить всего три шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Лица с нарушениями слуха и речи также могут обратиться в службу 112 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как вызвать службу 112?

Для обращения в службу 112 через смартфон необходимо совершить несколько действий:

1. Написать сообщение "Видеопомощь" на номер 112.

2. После этого придет ответ с активной ссылкой на видеовызов.

3. Нажмите на ссылку. Появится запрос от службы 112 о доступе к микрофону и камере. Затем предоставить разрешение.

После этого можно будет общаться с оператором на жестовом языке.

Также любую экстренную службу можно вызвать с помощью одного СМС на бесплатный короткий номер 112.

Важно

Единственный телефонный номер 112 бесплатный и работает со всеми экстренными службами:

  • службой спасения (телефонный номер 101);
  • полицией (телефонный номер 102);
  • скорой медицинской помощью (телефонный номер 103);
  • аварийной службой газа (телефонный номер 104).

Вызов "скорой" в Украине

С 2021 года в Украине поменялись правила вызова скорой медицинской помощи.

В связи с этим был составлен перечень случаев, когда врачей "скорой" нужно вызывать в срочном порядке. При этом повышение давления или температуры не всегда являются поводом для звонка в "103".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныСпасателиСкорая