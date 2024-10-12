Как вызвать службу 112 при проблемах со слухом: инструкция

"Лица с нарушениями слуха и речи также могут обратиться в службу 112 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как вызвать службу 112?

Для обращения в службу 112 через смартфон необходимо совершить несколько действий:

1. Написать сообщение "Видеопомощь" на номер 112.

2. После этого придет ответ с активной ссылкой на видеовызов.

3. Нажмите на ссылку. Появится запрос от службы 112 о доступе к микрофону и камере. Затем предоставить разрешение.

После этого можно будет общаться с оператором на жестовом языке.

Также любую экстренную службу можно вызвать с помощью одного СМС на бесплатный короткий номер 112.

Важно

Единственный телефонный номер 112 бесплатный и работает со всеми экстренными службами: