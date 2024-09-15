В каких случаях необходимо вызывать "скорую": детальное разъяснение
Есть перечень случаев, когда врачей "скорой" нужно вызывать в срочном порядке. При этом повышение давления или температуры не всегда являются поводом для звонка в "103".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение семейного врача Дарьи Дмитриевской.
"Необходимо запомнить, что карета скорой помощи выезжает тогда, когда требуется срочное спасение жизни, ситуация угрожающая, пациент не может справиться с состоянием самостоятельно или нуждается в срочной госпитализации", - рассказала она.
Когда нужно вызывать "скорую"
- признаки инсульта (нарушение речи, движений с одной стороны тела, несимметричная улыбка, онемение и т.п.);
- симптомы инфаркта миокарда (боль в области сердца, продолжающаяся более 30 минут и не снимаемая нитроглицерином, тошнота, страх смерти и т.п.);
- сильная боль в животе различной локализации, резкое появление, особенно - если боль нарастает;
- серьезная аллергическая реакция;
- потеря сознания (любая);
- нарушение дыхания, в частности из-за попадания посторонних предметов в дыхательные пути или вследствие заболевания (например, при коронавирусной инфекции);
- серьезные травмы, кровотечение, ДТП;
- тепловой или солнечный удар;
- почечная колика;
- рвота кровью;
- эпилептический приступ, который длится более 30 минут (эпистатус) или приступ, при котором произошло травмирование при падении человека;
- другие состояния, угрожающие жизни.
"Люди часто вызывают "скорую" в непрофильных случаях. Речь идет о таких, которые предусматривают консультацию и лечение у семейного врача или узкого специалиста", - говорит врач.
Что делать при повышении давления или температуры?
В случае повышения артериального давления, которое случается периодически, необходимо обратиться к специалисту, который поможет подобрать постоянные лекарства от давления. Не следует рассчитывать на приезд "скорой" при каждом гипертоническом кризе.
Также повышение температуры тела при простудных и других вирусных болезнях не является причиной для вызова, как и типичные проявления хронических болезней.
"Важно понимать, что команда "скорой" не может обеспечить длительное лечение и наблюдение, которое нужно при перечисленных пролонгированных состояниях", - отмечает Дмитриевская.
Как вызвать "скорую" в Украине
Вызвать "скорую" в Украине можно как со стационарных телефонов, так и с мобильных.
Запуск единой линии экстренной помощи по номеру "112" позволяет также вызвать "скорую" через SMS или языком жестов.
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