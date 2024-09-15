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В каких случаях необходимо вызывать "скорую": детальное разъяснение

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 12:00
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В каких случаях необходимо вызывать "скорую": детальное разъяснение Фото: врач перечислила случаи, когда нужно вызвать врачей "скорой" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Есть перечень случаев, когда врачей "скорой" нужно вызывать в срочном порядке. При этом повышение давления или температуры не всегда являются поводом для звонка в "103".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение семейного врача Дарьи Дмитриевской.

"Необходимо запомнить, что карета скорой помощи выезжает тогда, когда требуется срочное спасение жизни, ситуация угрожающая, пациент не может справиться с состоянием самостоятельно или нуждается в срочной госпитализации", - рассказала она.

Когда нужно вызывать "скорую"

  • признаки инсульта (нарушение речи, движений с одной стороны тела, несимметричная улыбка, онемение и т.п.);
  • симптомы инфаркта миокарда (боль в области сердца, продолжающаяся более 30 минут и не снимаемая нитроглицерином, тошнота, страх смерти и т.п.);
  • сильная боль в животе различной локализации, резкое появление, особенно - если боль нарастает;
  • серьезная аллергическая реакция;
  • потеря сознания (любая);
  • нарушение дыхания, в частности из-за попадания посторонних предметов в дыхательные пути или вследствие заболевания (например, при коронавирусной инфекции);
  • серьезные травмы, кровотечение, ДТП;
  • тепловой или солнечный удар;
  • почечная колика;
  • рвота кровью;
  • эпилептический приступ, который длится более 30 минут (эпистатус) или приступ, при котором произошло травмирование при падении человека;
  • другие состояния, угрожающие жизни.

"Люди часто вызывают "скорую" в непрофильных случаях. Речь идет о таких, которые предусматривают консультацию и лечение у семейного врача или узкого специалиста", - говорит врач.

Что делать при повышении давления или температуры?

В случае повышения артериального давления, которое случается периодически, необходимо обратиться к специалисту, который поможет подобрать постоянные лекарства от давления. Не следует рассчитывать на приезд "скорой" при каждом гипертоническом кризе.

Также повышение температуры тела при простудных и других вирусных болезнях не является причиной для вызова, как и типичные проявления хронических болезней.

"Важно понимать, что команда "скорой" не может обеспечить длительное лечение и наблюдение, которое нужно при перечисленных пролонгированных состояниях", - отмечает Дмитриевская.

Как вызвать "скорую" в Украине

Вызвать "скорую" в Украине можно как со стационарных телефонов, так и с мобильных.

Запуск единой линии экстренной помощи по номеру "112" позволяет также вызвать "скорую" через SMS или языком жестов.

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