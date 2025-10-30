Как выглядят самые модные джинсы на осень и зиму 2025: жена Жени Кота задает тренды

Жена украинского хореографа Евгения Кота, гимнастка Наталья Татаринцева продемонстрировала стильные сочетания с денимом, которые пригодятся осенью и зимой. Ее образы сочетают в себе комфорт, тепло и актуальные тренды сезона.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Зимний уют и контрасты
Одна из самых ярких комбинаций - широкие синие джинсы с подворотами, которые Наталья соединила с розовым спортивным топом и курткой кремового оттенка из искусственного меха "тедди".
Яркий акцент - декоративный шнурок вместо ремня. Образ выглядит смело и в то же время по-домашнему уютно.
Яркий бомбер и деним
Еще один лук, в котором сочетаются темно-синие широкие джинсы и обтягивающий серый лонгслив.
Изюминка - желтая куртка-бомбер, которая добавляет динамики. Серая сумка-багет и спортивная обувь дополняют образ в стиле стритстайл - идеальный вариант для прохладных дней.
Спортивный винтаж
Светло-голубые джинсы, серый свитшот с принтом и клетчатая рубашка, завязанная на поясе, создают легкое винтажное настроение. Это удобный и стильный образ в духе 90-х, подходящий для прогулок и путешествий.
Корсет и гранж
Еще один интересный вариант - сочетание розового корсета с широкими джинсами с эффектом грязного и состаренного денима.
Образ завершает кожаная дубленка трендового коричневого оттенка и ботинки на массивной подошве. Это сочетание женственности и силы, подчеркивающее индивидуальность.
Этой зимой мода делает ставку на комфорт и практичность, не отказываясь от элегантности. На подиумах и в стритстайле доминируют свободные силуэты, многослойность и сочетание фактур. Главное правило сезона - сочетать уют и стиль.
В центре внимания - джинсы oversize и модели с высокой посадкой, которые легко комбинируются с короткими пуховиками, теплыми пальто и свитерами ручной вязки. Они создают сбалансированный, но непринужденный силуэт.
Тренды цветов зимы 2025/2026 - теплые оттенки кофе, карамели, бежа, а также яркие акценты розового, желтого и красного. Именно эти краски придают образу настроения даже в пасмурные дни.
Не теряют популярности тактильные материалы - искусственный мех, замша, деним и вельвет. Они помогают создавать интересную игру фактур, а также подчеркивают индивидуальность каждого образа.
Вас также может заинтересовать