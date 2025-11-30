Как выглядят самые модные ботинки на зиму 2025: пример от Нади Матвеевой

Какой "лук" выбрала телеведущая

Светлый верх и темный низ - стильный контраст

Для основы образа Матвеева выбрала светлый лонгслив с растительным принтом. Ненавязчивый рисунок придает свежести и мягкости, делая сочетание более сбалансированным.

Контрастом к нему стали темно-серые джинсы с высокой посадкой. Укороченная длина открывают главный акцент - обувь, которая формирует характер этого лука.

Надя Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Массивные ботинки как ключевой элемент образа

В центре внимания - актуальные массивные ботинки со шнуровкой, которые остаются трендом уже несколько сезонов подряд. Надежда выбрала модель светлого оттенка - кремово-бежевого оттенка.

Такой цвет делает объемную обувь визуально более легкой и придает образу элегантности.

Массивная тракторная подошва обеспечивает комфорт во время движения и отлично подходит для городских условий в холодное время года.

Декоративная шнуровка и функциональные детали подчеркивают качество модели и создают стильный акцент.

Матвеева показала стильный лук (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Баланс силуэтов: в чем секрет удачного сочетания

Образ работает благодаря грамотно выстроенному балансу. Легкий, женственный верх со светлым принтом сочетается с темным низом и массивной обувью, что придает структурности и современности.

Светлые ботинки выступают своеобразным связующим элементом, гармонизируя контрасты и формируя цельный, визуально продуманный лук.

Такой прием - один из самых модных в сезоне, позволяющий создать динамичный и одновременно универсальный образ, который легко адаптировать под различные образы и ситуации.

Матвеева показала модные ботинки (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)