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Глава ByPol рассказал, что самолет А-50 после повреждений больше не взлетит

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Беларусь, Понедельник 27 февраля 2023 17:21
Глава ByPol рассказал, что самолет А-50 после повреждений больше не взлетит Фото: глава ByPol рассказал, что самолет А-50 после повреждений больше не улетит (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталья Кава

Российский разведывательный самолет А-50, который атаковали на белорусском аэродроме "Мачулищи", получил значительные повреждения. Их вряд ли можно будет отремонтировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу общественной организации бывших белорусских силовиков ByPol ​​Александра Азарова в интервью Радио Свобода.

По его словам, взрывами была повреждена передняя и центральная части российского самолета. Повреждение настольки значимо, что он точно никуда не улетит.

Он также отметил, что после усиления репрессий в Беларуси ByPol ​​начал работать по другим направлениям.

При этом Азаров не рассказал, сколько дронов атаковали А-50. Однако по неофициальной информации их было шесть, часть сбили силы ПВО. Однако важнейшим в проведении операции была подготовка эвакуации людей, участвовавших в этом.

"Лукашисты говорят, что нас контролируют спецслужбы иностранных государств, это неправда. Белорусские партизаны действуют самостоятельно. Пусть лукашисты ждут продолжения", - заявил глава ByPol.

Ахаров сказал, что самолет А-50 вел разведку украинской территории и для МиГ-31 приводил "Кинжалы" на обстреливаемые объекты.

Напомним, вчера утром на аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы.

Позже стало известно, что белорусские партизаныатаковали российский разведывательный самолет А-50 с помощью двух дронов.

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