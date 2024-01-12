Большой проект. В Ивано-Франковской области построят квартиры для переселенцев

В Ивано-Франковской области построят два дома на 200 квартир для переселенцев. Новое социальное жилье планируют возвести на территории Коломыйской общины .

Для старта проекта планируется подписать меморандум до конца января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

О планах строительства социального жилья для ВПЛ рассказала заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Людмила Сирко.

"У нас начинается большой проект по строительству социального жилья. Мы нацелены на то, чтобы люди не проживали в местах временного пребывания, а получили свое жилье, комнату, квартиру. Для этого готовим подписание меморандума с Международной организацией по миграции на строительство двух домов, которые суммарно будут насчитывать 200 квартир", – сообщила чиновница.

Соответствующий меморандум ожидается подписать до конца января. Один из партнеров проекта – Коломыйская община, на территории которой построят два многоэтажных дома.

"В этой общине есть понимание местных властей. На сессию вынесли соответствующее решение относительно земельного участка", – отметила Людмила Сирко.

К строительству социального жилья для ВПЛ присоединяются еще две международные организации. 12 квартир для ВПЛ в поселке Брошнев-Осада планируют построить при поддержке компании Move Ukraine. Также чешская гуманитарная организация "Человек в беде" планирует помочь передать переселенцам четыре социальные квартиры.

В общей сложности с начала войны в Ивано-Франковской области поселились более 140 тысяч внутренне перемещенных лиц. Для их временного размещения в регионе было создано около 80 приютов. В 2023 году капитально отремонтировали 40 объектов, где живут переселенцы.