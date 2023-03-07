Как будет выглядеть демилитаризация России после войны: мнения экспертов

После завершения войны против Украины Россия будет уже максимально демилитаризована. Но против страны-агрессора необходимо ввести ряд конкретных ограничений.

РБК-Украина собрало экспертные мнения о том, в чем именно может проявиться демилитаризация России.

Демилитаризация на море

По словам военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, после завершения войны Украине необходимо говорить, в частности, о демилитаризации Азовско-Черноморского региона.

"Как вариант, Россия должна вывести из региона все носители крылатых ракет "Калибр". Максимально я для себя вижу запрет России иметь в Черном и Азовском морях корабли 1-го, 2-го и даже 3-го ранга", - уточнил он.

Демилитаризация на суше

При этом Коваленко отметил, что важным является и сухопутный вопрос. По его мнению, вдоль границы с Россией и на ее территории должна быть создана буферная зона глубиной до 50 километров. Там необходимо ввести запрет на размещение военной инфраструктуры, техники и подразделений.

"В буферной зоне могут размещаться пограничники и полиция, но никаких элементов российской армии вроде танков, БТР, БМП и даже комплексов ПВО. Потому что Россия уже продемонстрировала, что ее комплексы С-300 и С-400 - это наступательное оружие террористического характера", - добавил эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко согласился с необходимостью установления такой демилитаризованной зоны. Он отметил, что в этом вопросе существует проблема с контролем.

"Единственный вопрос - это вопрос контроля: кто и как будет контролировать и какие санкции будут применять против РФ, если она эту линию будет поднимать", - подчеркнул эксперт.

По мнению Мусиенко, Украине при внедрении таких мер понадобятся ракеты среднего радиуса действия для возможности нанесения ударов по объектам на территории России, чтобы гарантировать себе безопасность.

Общая демилитаризация

Также он добавил, что необходима и общая демилитаризация России, которая будет предусматривать сокращение ядерных арсеналов и наступательного вооружения.

"Эти, как мне кажется, важные вопросы, которые будут на повестке дня, потому что не только Украина, но и мир заинтересованы в демилитаризации России. Поскольку россияне представляют угрозу для Европы и мира, потому что довольно часто прибегают к эскалации, угрожая применением ядерного оружия", - считает он.